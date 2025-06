Mercato OM : Une piste de l’OM suivi par un demi-finaliste de la Ligue des Champions ?

L’OM, très actif en ce début de mercato, semble avoir identifié plusieurs pistes chaudes pour son effectif. Parmi elles, Igor Paixão, ailier brésilien de Feyenoord, serait également pisté par Arsenal, qui reste attentif à la tournure du dossier.

L’OM joue sur plusieurs fronts en ce début de mercato d’été. Alors que plusieurs pistes ont été rendus publiques ces derniers jours, le club travaille tous les jours afin de dénicher les meilleures occasions et des gros coups afin de fournir à De Zerbi un effectif de qualité. Alors que la saison qui vient de se terminer aura été compliquée, Longoria et Benatia entendent bien corriger tous les points négatifs ayant été repérés, afin de se confronter aux meilleurs en Ligue des Champions.

Et alors que le secteur défensif est toujours considéré comme la priorité numéro une, cela n’empêche pas les dirigeants de sonder le marché des transferts pour repérer d’autres gros coups. Ce qui a été le cas avec Igor Paixão, l’ailier brésilien de 24 ans du Feyenoord. Auteur d’une très grosse saison, lui permettant même de finir nommé parmi les meilleurs joueurs de son championnat, l’attaquant représente cependant un dossier coûteux et avec beaucoup de concurrence.

A lire aussi : Mercato OM : Le prix élevé demandé par Lens pour Medina !

Arsenal sur le coup pour Paixão ?

En effet, l’OM ne devrait pas être le seul club à vouloir tenter le joueur cet été. Avec une saison exceptionnelle de sa part, en inscrivant 18 buts et 19 passes décisives, certains gros clubs semblent se positionner sur le Brésilien. Et à en croire les informations de The Times, un journal anglais, c’est Arsenal qui serait rentré dans la danse et pisterait le joueur. Un club contre qui il pourrait être compliqué de lutter pour Marseille.

Et alors que l’opération semblait déjà compliquée sur le papier, il faudra donc rajouter la concurrence féroce au prix élevé demandé par Feyernoord. Le club néerlandais a valorisé son joueur à 40 millions d’euros, une somme très importante pour l’OM. Et sa popularité et son prix pourraient même peut-être augmenter dans les semaines à venir, alors que le joueur avait été pré-convoqué par Ancelotti afin de faire partie de la sélection brésilienne.