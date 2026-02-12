Mercato OM : C’est réglé pour Pavard ?

L’Olympique de Marseille aurait pris la décision de ne pas lever l’option d’achat de Benjamin Pavard à l’issue de la saison, selon les informations du journaliste Nicolò Schira. Le défenseur prêté par l’Inter Milan est donc attendu de retour en Italie cet été.

Une option à 15 M€ abandonnée ?

Arrivé au club phocéen lors des dernières heures du mercato estival 2025 sous la forme d’un prêt en provenance de l’Inter Milan, Benjamin Pavard disposait d’une option d’achat fixée à 15 millions d’euros. Cette clause aurait permis à l’OM de le recruter définitivement à l’issue de la saison 2025-2026. Le journaliste Nicolò Schira précise : “L’Olympique de Marseille n’est pas satisfait des performances de Benjamin Pavard et donc l’OM ne prévoit pas de lever l’option d’achat (15M€) pour le recruter définitivement auprès de l’Inter, qui travaillera à trouver une solution pour le défenseur français, qui ne figure pas dans les plans de Chivu.”

Cependant, d’après les médias spécialisés, la direction olympienne ne prévoit pas d’activer cette option. Le joueur de 29 ans, qui a connu un début de saison encourageant, a vu son statut évoluer au fil des mois, avec une moindre régularité dans ses performances en Ligue 1 et en compétitions européennes.

#OlympiqueDeMarseille are not satisfied with Benjamin #Pavard’s performances and so #OM are not planning to trigger the option to buy (€15M) to sign him on a permanent deal from #Inter, which will work to find a solution for the french defender, who is not in Chivu’s Plans — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 12, 2026

Une saison compliqué pour Pavard

Pavard a participé à une large partie de la campagne marseillaise : il a été aligné dans plus de 20 matches toutes compétitions confondues, majoritairement comme titulaire selon les informations disponibles.

Son contrat principal avec l’Inter Milan court jusqu’en juin 2028, ce qui laisse au club italien le loisir de décider de son avenir une fois le prêt terminé. Selon les données du site Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée autour de 20 millions d’euros, ce qui pourrait faciliter une future opération sur le marché si l’Inter cherche à s’en séparer.

Du côté marseillais, cette décision s’inscrit dans un contexte plus large de réorganisation de l’effectif et du projet sportif, avec des ajustements à prévoir à la fois sur le plan technique et financier à l’approche du mercato estival.