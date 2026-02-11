OM : Discussions en cours avec Beye ? Des premiers détails révélés…

Depuis l’officialisation du départ de Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille s’active en coulisses pour lui trouver un successeur. Plusieurs pistes sont étudiées, mais une semble prendre de l’épaisseur ces derniers jours.

Selon les informations dévoilées par Bertrand Latour sur Canal+, l’OM aurait contacté Habib Beye il y a déjà une semaine. Les discussions porteraient sur un contrat d’un an et demi, preuve que le club envisage une solution qui s’inscrirait au-delà d’un simple intérim jusqu’à la fin de saison.

Toujours d’après Canal+, l’ancien défenseur marseillais aurait toutefois encore des démarches administratives à régler du côté de Rennes, son ancien club, avant de pouvoir se projeter pleinement sur un nouveau défi.

En interne, le profil de Beye séduit. Medhi Benatia apprécierait particulièrement son travail, et son nom figurait déjà dans la short-list marseillaise à l’été 2024, lorsque la direction avait finalement opté pour Roberto De Zerbi.

Un an plus tard, le dossier pourrait cette fois aller au bout.

