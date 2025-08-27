Mercato OM : C’est très chaud pour la 7e recrue selon Fabrizio Romano !

L’Olympique de Marseille est en passe de boucler l’un des plus gros coups de son mercato estival. Selon les informations de Fabrizio Romano, un accord entre le Real Madrid et l’OM concernant Dani Ceballos est désormais « très proche » après de nouvelles discussions intervenues ces dernières heures. Le journaliste italien précise que les détails portent sur un prêt avec obligation d’achat, une formule qui permettrait au club marseillais de lisser l’opération dans le temps.

L’OM, sous la direction de Roberto De Zerbi, cherche depuis plusieurs semaines à renforcer son milieu de terrain. Le profil de Ceballos, technique et expérimenté, correspond parfaitement aux besoins identifiés par le staff. À 29 ans, l’Espagnol dispose d’une solide expérience au plus haut niveau, lui qui a évolué à la fois en Liga et en Premier League lors d’un passage à Arsenal.

Pour le Real Madrid, l’opération pourrait permettre de libérer de l’espace dans un effectif déjà fourni au milieu. Cependant, cette sortie ne se fait pas sans contrepartie : le club espagnol souhaite sécuriser une indemnité de transfert conséquente à travers l’obligation d’achat. La valorisation du joueur, estimée autour de 15 millions d’euros, reste l’un des derniers points de discussion entre les deux clubs, l’OM préférant une approche plus mesurée financièrement. Fabrizio Romano explique : “l’accord entre le Real Madrid et l’Olympique de Marseille pour Dani Ceballos est désormais très proche après de nouvelles discussions au cours des 5 dernières heures. Détails à régler sur un prêt avec obligation d’achat… et puis l’OM espère conclure le contrat de Ceballos très bientôt.”

Accord très proche entre l’OM et le Real pour Ceballos

De son côté, Ceballos verrait d’un bon œil cette opportunité de relance. Peu utilisé à Madrid depuis le début de saison, il pourrait retrouver à Marseille un rôle majeur, dans un projet où il serait l’un des leaders du milieu de terrain. L’attrait d’évoluer sous les ordres de De Zerbi et la perspective de jouer un rôle central dans la stratégie marseillaise constituent des arguments de poids.

La fin du mercato approchant, la pression s’accentue pour conclure rapidement le dossier. Si l’accord se confirme, l’OM réaliserait une recrue de prestige, capable d’apporter qualité technique, expérience européenne et profondeur à un secteur clé. Les prochaines heures seront donc décisives pour savoir si le feuilleton Ceballos s’écrit définitivement en bleu et blanc.