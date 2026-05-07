Mercato OM : Cet ancien joueur a trouvé le successeur de Beye !

Malgré la crise sportive traversée par l’Olympique de Marseille, Jean-Christophe Marquet refuse de céder au pessimisme. L’ancien défenseur olympien estime que le club possède encore les ressources nécessaires pour rebondir et voit en Christophe Galtier le profil idéal pour relancer l’OM.

La fin de saison de l’OM continue d’alimenter les débats autour de la stabilité du club et de son avenir sportif. Alors que les résultats se dégradent malgré un effectif jugé compétitif, plusieurs anciennes figures marseillaises prennent la parole pour analyser la situation. Dans un entretien accordé à La Provence, Jean-Christophe Marquet a affiché sa confiance dans la capacité du club phocéen à retrouver le chemin du succès.

Jean-Christophe Marquet garde confiance dans l’OM

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Ancien joueur de l’Olympique de Marseille entre 1991 et 1993 puis entre 1994 et 1998, Jean-Christophe Marquet estime que la situation actuelle reste réversible malgré les mauvais résultats récents en Ligue 1. « OK, on est ridicule, mais il va falloir l’accepter. Pourquoi ? Parce qu’on a tout pour redresser la barre : le public, la passion, l’amour naturel et la ferveur d’un grand club du monde. Ça, on ne peut pas nous l’enlever », a-t-il déclaré dans les colonnes de La Provence.

Dans un contexte marqué par les critiques autour des performances de l’effectif olympien, l’ancien défenseur insiste sur la puissance populaire et l’identité forte du club marseillais. Des éléments qu’il considère comme essentiels pour permettre à l’OM de sortir de cette période délicate.

Christophe Galtier désigné comme le profil idéal

Au-delà du constat, Jean-Christophe Marquet avance également une piste précise pour l’avenir du banc marseillais. Selon lui, Christophe Galtier possède toutes les qualités nécessaires pour relancer le projet olympien. « Pour moi, l’homme de la situation, ce serait Christophe Galtier. Il coche toutes les cases : il est marseillais, c’est un winner, un guerrier, il a réussi partout… Il gagne des sommes astronomiques (en Arabie saoudite), mais je suis sûr qu’il accepterait et ne viendrait pas pour l’argent. »

L’ancien défenseur défend également le parcours de l’actuel entraîneur du NEOM SC, passé notamment par le PSG et champion de France avec Lille en 2021. « Il est allé au PSG, il fallait entraîner Messi, Neymar et Mbappé… Il aurait pu tout perdre. Il a repris Lille qui allait descendre et la saison d’après, ils étaient champions de France ! »

Actuellement engagé avec le NEOM SC en Arabie saoudite, Christophe Galtier dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2027…