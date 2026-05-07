OM : Grosse pression, tensions internes… ça continue ! Les dernières infos de RMC !

Après la lourde défaite de l’Olympique de Marseille à Nantes (3-0), le climat reste extrêmement tendu au sein du club marseillais. Entre mise au vert prolongée, agacement du staff et démobilisation d’une partie du vestiaire, la fin de saison de l’Olympique de Marseille s’annonce particulièrement électrique à deux journées de la fin de la Ligue 1.

La crise continue de secouer l’Olympique de Marseille. Humiliés sur la pelouse de Nantes samedi dernier lors de la 32e journée de Ligue 1, les joueurs marseillais ont été convoqués dès le début de semaine au centre Robert Louis-Dreyfus pour une mise au vert imposée “jusqu’à nouvel ordre”. Une décision forte de la direction et du staff, vécue comme une sanction après les dernières prestations de l’équipe.

Selon les informations de RMC Sport, la mesure doit se poursuivre dans la nuit de jeudi à vendredi, malgré les interrogations qui entouraient encore l’organisation interne du groupe mercredi soir. Le club aurait envisagé d’assouplir le dispositif, mais l’état d’esprit affiché à l’entraînement n’aurait pas convaincu le staff olympien.

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Un entraînement tendu et un vestiaire démobilisé

La séance de mercredi matin a illustré le malaise actuel. Le staff de l’Olympique de Marseille n’a pas apprécié l’implication affichée par plusieurs joueurs. Selon RMC Sport, Habib Beye aurait écourté l’entraînement, agacé par des attitudes jugées trop nonchalantes.

Le cas de Mason Greenwood revient régulièrement dans les discussions autour du manque d’investissement observé ces dernières semaines. Mais la démobilisation dépasserait largement le seul attaquant anglais. Certains joueurs penseraient déjà à leur avenir, à un éventuel transfert ou aux échéances internationales à venir.

“Des joueurs qui ont lâché, quelques crispations, mais surtout un groupe amorphe, avec certains qui ne se privent pas de montrer leur mécontentement. Les mauvaises humeurs ont déteint sur des joueurs et en ont agacé d’autres”, confie un proche du groupe cité par RMC Sport.

Une fin de saison sous haute tension pour l’OM

Cette situation illustre les profondes fractures qui traversent actuellement le vestiaire de l’Olympique de Marseille. Avant la réception de Nice, plusieurs cadres auraient davantage insisté pour obtenir un aménagement de la mise au vert que pour régler les problèmes sportifs et relationnels internes.

Le groupe marseillais espère désormais un retour à un fonctionnement plus classique avant le déplacement au Havre dimanche, prévu le jour même du match. Mais à ce stade, le climat reste extrêmement lourd autour de l’OM, alors que le club joue encore une qualification européenne dans cette fin de saison de Ligue 1.