Mercato OM : Cet international portugais confirmé comme plan B !

L’Olympique de Marseille continue d’activer ses pistes pour renforcer sa ligne défensive lors du mercato estival. Selon les informations du journaliste italien Nicolò Schira, le club phocéen a fait de Facundo Medina sa cible prioritaire pour ce poste clé. Le défenseur central argentin de Lens, auteur d’une saison solide en Ligue 1, séduit les dirigeants marseillais par son profil agressif, sa relance propre et son expérience du championnat français.

Âgé de 25 ans, Facundo Medina s’est imposé comme l’un des piliers du RC Lens ces dernières saisons. Sa capacité à évoluer dans une défense à trois ou à quatre correspond aux exigences du nouveau coach marseillais Roberto De Zerbi, qui souhaite disposer de joueurs polyvalents et capables de relancer proprement sous pression. “Facundo Medina, défenseur central de Lens, est la cible principale de l’Olympique de Marseille”, a précisé Nicolò Schira sur son compte X.

#Lens’ centre-back Facundo #Medina is #OlympiqueMarseille’s main target as centre-back. Renato #Veiga (Chelsea) is a #OM’s Plan B. #transfers #TeamOM

