Mercato OM : Cette ancienne piste proche d’un concurrent !

Le milieu international algérien Himad Abdelli est très bien engagé pour rejoindre l’Olympique Lyonnais dès le mercato hivernal, alors qu’il arrive à six mois de la fin de son contrat avec le SCO Angers.

Le mercato d’hiver en Ligue 1 pourrait bien réserver une surprise dans le cœur du jeu. D’après L’Équipe, Himad Abdelli, milieu de terrain du SCO Angers, serait tout proche de s’engager avec l’OL. L’international algérien de 26 ans, qui est actuellement à la CAN avec l’Algérie, aurait donné son accord aux dirigeants lyonnais pour un transfert dès cet hiver, à seulement six mois de la fin de son contrat angevin.

Les négociations entre l’Olympique Lyonnais et le joueur seraient bien avancées, et les Rhodaniens espèrent profiter de l’opportunité offerte par la situation contractuelle d’Abdelli. Son contrat arrive à échéance dans moins d’un an avec le SCO Angers, ce qui ouvre la possibilité d’un transfert hivernal à un montant relativement modeste. Selon les informations disponibles, le montant de l’opération pourrait dépasser légèrement 1 million d’euros, un investissement raisonnable pour un joueur qui réalise une saison solide et qui attire l’attention de plusieurs clubs.

Lyon avance pour un renfort clé en milieu

Alors que Tanner Tessmann pourrait être vendu en cas d’offre intéressante, l’OL a anticipé en se positionnant sur Abdelli afin de renforcer son milieu de terrain. Le club rhodanien souhaite ainsi renforcer son effectif pour la seconde moitié de saison et se donner plus de profondeur dans l’entrejeu.

Himad Abdelli. What a player. 🪄🇩🇿 pic.twitter.com/60XpmlOJ1U — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) December 14, 2025

Abdelli, très en forme avec le SCO Angers, évolue dans l’un des clubs surprenants de Ligue 1, actuellement autour de la 10e place du championnat. Ses prestations solides lui ont valu une sélection en équipe nationale algérienne, où il dispute actuellement la CAN, et des échanges directs avec l’entraîneur de l’OL montrent que le projet rhodanien l’intéresse.

Reste maintenant à convaincre Angers de libérer son joueur dès cet hiver, alors que le club ne comptait pas s’en séparer en cours de saison. Si l’accord entre clubs venait à être trouvé, Himad Abdelli rejoindrait l’Olympique Lyonnais pour renforcer un milieu en quête de solutions, tout en profitant d’une situation contractuelle favorable pour toutes les parties.