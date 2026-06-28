Mercato OM : cette fois, la première offre pour Mason Greenwood va tomber !

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Le dossier Mason Greenwood pourrait connaître une nouvelle accélération. Selon plusieurs médias italiens, l’AS Roma s’apprête à transmettre une première offre à l’Olympique de Marseille pour tenter de recruter l’attaquant anglais lors de ce mercato estival.

La Roma passe à l’offensive pour Mason Greenwood

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Le mercato de l’OM pourrait entrer dans une nouvelle phase concernant Mason Greenwood. Auteur de deux saisons convaincantes sous les couleurs marseillaises, l’attaquant anglais figure parmi les joueurs les plus convoités de l’effectif dirigé par Roberto De Zerbi.

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, la Roma est désormais prête à accélérer dans ce dossier. Le quotidien italien affirme que le club de la capitale va transmettre, dans les prochaines heures, une première offre estimée à 40 millions d’euros, à laquelle s’ajouteraient des bonus, afin de convaincre l’OM de céder son attaquant.

Cette tendance est également rapportée par Il Messaggero, qui évoque lui aussi une offensive imminente des Giallorossi. À ce stade, aucun des deux clubs n’a officiellement confirmé l’existence de cette proposition.

L’OM attend de connaître les intentions de la Roma

Pour l’Olympique de Marseille, le dossier Mason Greenwood s’annonce stratégique. L’international anglais s’est imposé comme l’un des principaux atouts offensifs du club grâce à ses performances régulières depuis son arrivée sur la Canebière.

Sur le plan économique, le club marseillais reste également attentif aux opportunités offertes par ce mercato. Après son récent passage devant la DNCG, l’OM poursuit ses efforts afin de maintenir une situation financière équilibrée, même si aucune communication officielle ne laisse entendre qu’un départ de Mason Greenwood est acté.

La future proposition de la Roma permettra surtout de mesurer la position des dirigeants marseillais. Selon les informations publiées par La Gazzetta dello Sport et Il Messaggero, le montant évoqué pourrait constituer une première base de négociation. Il reste désormais à savoir si cette offre sera jugée suffisante par l’OM, qui pourrait demander une indemnité de transfert plus importante pour envisager le départ de l’un de ses joueurs majeurs.

En attendant une éventuelle formalisation de cette offre, le dossier Mason Greenwood devrait rester l’un des principaux sujets du mercato de l’OM, alors que plusieurs clubs européens continuent de suivre avec attention la situation de l’attaquant anglais.