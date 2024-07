Mercato OM : « Cette offre c’est exceptionnelle »

Extrait de l’émission l’apéro mercato de ce jeudi consacré au départ annoncé de d’Ismaïla Sarr vers Crystal Palace.

L’Olympique de Marseille souhaitait vendre Ismaïla Sarr pour environ 17 millions d’euros, le club anglais de Crystal Palace en propose 14+1 de bonus. Une superbe offre selon Yacine Youssfi, invité de l’émission l’Apéro Mercato ce jeudi : « Non mais c’est exceptionnel, cette offre est exceptionnelle. Alors il y en a toujours qui vont t’expliquer, ils vont te dire que dans le marché anglais Sarr garde une côte. Oui, c’est vrai sans doute, mais vu la saison médiocre qu’il a faite bon tant mieux. C’est inespéré, moi la moitié du prix je l’amène (à l’aéroport), il ne valait pas les 13 millions donc tu fais une affaire. Déjà sur un plan comptable, il faut expliquer aussi aux gens alors qu’il avait signé pour 4 ou 5 ans, on va dire tu enlèves 2 millions, je veux dire sur le plan comptable pour l’amortir tu le vendais autour de 10, 11 millions en fait. Et là tu le vends 15 voire même 17 millions tu fais une énorme plus-value ! Donc c’est magnifique, tu t’enlèves un gros un gros salaire. A la différence de l’Iliman Ndiaye, parce qu’Iliman Ndiaye les agents sont intervenus pour proposer une offre intéressante à l’OM. Mais Ismaïla Sarr c’était un de tes plus gros salaires, il touche le double d’Iliman Ndiaye. C’était un vrai challenge pour Benatia et Longoria de le vendre et là ils sont en train de faire « un beau coup ». Le joueur de toute manière, il veut partir, Crystal Palace veut le joueur » déclare le suiveur de ligue 1.

