Mercato OM : « El Khannouss, c’est le plan B si la piste Carboni n’aboutit pas »

Alors que la rumeur concernant El Khannouss et l’OM commence à prendre de l’ampleur, le journaliste Hakim Zhouri s’est confié sur l’intérêt manifesté par le club. Jeune joueur marocain de 20 ans, le milieu de terrain serait ciblé en cas d’échec dans le recrutement de Carboni, qui reste la priorité de De Zerbi.

Hakim Zhouri, journaliste pour les Lions de l’Atlas, est revenu sur la rumeur concernant le joueur de Genk, Bilal El Khannouss. Une piste qui serait étudié par l’OM pour le poste de numéro 10. » Pour le joueur, j’en avais parlé sur Twitter il y a un moment déjà et il est bien ciblé par l’OM et plus précisément Medhi Benatia. Il n’est pas la priorité de De Zerbi car il veut Carboni. En ce qui concerne le joueur il est fan de l’OM donc il serait intéressé mais après cela va dépendre en fonction des propositions que le club pourrait faire. Il est courtisé par d’autres clubs comme le Bayer Leverkusen, Leipzig ou la Lazio entre autres. «

Un profil polyvalent

Courtisé par d’autres clubs également, le jeune Marocain pourrait faire l’objet d’un transfert onéreux. En effet, le club de Genk demanderait 30 millions d’euros pour son joueur, même s’ils pourraient le laisser partir entre 20 et 25 millions d’euros. « Il y a d’autres clubs également mais l’intérêt est moins concret, continue Hakim Zhouri. En ce moment il est en plein JO car il est avec l’équipe U23 du Maroc, comme il a 20 ans. Il est polyvalent et peut jouer à peu près partout au milieu, en 6, en 8 ou en 10. Avec son club il joue souvent 10 et parfois en 8. Il sait jouer sur les côtés donc c’est vraiment quelqu’un de très polyvalent. Il peut même jouer ailier. Il est très doué des 2 pieds, très technique et assez rapide. Dans le vestiaire, c’est quelqu’un de très posé et respectueux, ce n’est pas quelqu’un avec un gros caractère. «

Le plan B de De Zerbi

Une piste qui ne serait toutefois pas une priorité pour l’OM et De Zerbi, qui ont favorisé l’option Carboni, sur demande du nouveau coach italien. » Dans un effectif comme celui qu’est en train de préparer De Zerbi, il ne ferait pas tâche du tout. Après on sait que l’entraîneur italien a ses hommes en tête et ce sont ceux qui passent en premier. Donc d’après ce que j’ai comme informations, ce serait le plan B de l’OM si la piste Carboni n’aboutit pas. Même si à priori, la piste menant à l’Argentin avance. Ce serait donc juste au cas où. «