Mercato OM : cette pépite marseillaise dans le viseur de ce cador italien !

Le jeune milieu marseillais Darryl Bakola attire l’attention des grands clubs européens, dont la Juventus, tandis que l’OM tente de sécuriser son avenir au cœur de son projet.

À seulement 18 ans, Darryl Bakola suscite déjà l’intérêt des plus grands clubs d’Europe. Le jeune milieu de terrain de l’Olympique de Marseille s’est imposé progressivement auprès de Roberto De Zerbi cette saison, notamment avec une prestation remarquée en Ligue des Champions face à Newcastle, où il a délivré une passe décisive pour Pierre‑Emerick Aubameyang.

Formé au centre de formation marseillais, Bakola est aujourd’hui considéré comme une des pierres angulaires du projet olympien. Sous contrat jusqu’en juin 2027, il est au cœur des discussions pour une prolongation. Le directeur sportif marseillais Medhi Benatia souhaite sécuriser son avenir à long terme.

L’intérêt pour Bakola va bien au‑delà des frontières françaises. Selon certaines rumeurs, neuf clubs européens suivent le milieu olympien de près, preuve de la forte cote du joueur sur la scène internationale. Parmi ces prétendants figure notamment la Juventus en Italie.

𝐋𝐚 𝐦𝐚𝐣𝐨𝐫𝐢𝐭𝐞́ 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐃𝐚𝐫𝐫𝐲𝐥 🥳 Notre jeune milieu de terrain fête aujourd’hui ses 1️⃣8️⃣ ans ! 🎉 pic.twitter.com/v1YHg4XWKC — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 30, 2025

Une concurrence intense autour de Bakola

Outre la Juventus, d’autres grands clubs anglais seraient également attentifs à la situation du milieu marseillais, notamment Chelsea, Arsenal, Newcastle, Manchester City et Manchester United. Le Bayern Munich et le Borussia Dortmund en Allemagne complètent la liste des clubs intéressés par le profil du jeune Français.

Cette surveillance accrue s’explique en partie par les performances prometteuses de Bakola, qui a su se distinguer malgré son âge et une concurrence importante au milieu de terrain olympien. Le fait d’être aligné en Ligue des Champions a considérablement renforcé sa visibilité sur le marché, attirant l’œil des recruteurs européens.

Face à ces convoitises, l’OM a décidé de prendre les devants en proposant une prolongation à sa pépite. La possible extension de contrat au‑delà de 2027 est une étape jugée essentielle pour éviter de perdre un talent clé sans compensation significative, dans un contexte où les clubs étrangers n’hésitent plus à investir massivement sur de jeunes profils prometteurs.

En résumé, Darryl Bakola n’est plus seulement une relève locale : il est devenu un jeune joueur surveillé par l’Europe entière, avec une Juventus intéressée, et une direction marseillaise déterminée à le retenir et à construire autour de lui.