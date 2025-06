Mercato OM : Cette piste en attaque pourrait rejoindre le FC Barcelone !

Alors que l’OM avance sur ses pistes pour renforcer la défense, le club reste tout de même attentif aux bonnes opportunités sur le marché des transferts. Et récemment les Marseillais s’étaient intéressés à Ivan Perišić, cependant le joueur préférerait rejoindre le FC Barcelone.

L’OM continue de travailler d’arrache-pied afin de garnir son effectif des meilleurs joueurs possibles sur le marché des transferts. Soucieux de faire bonne figure l’an prochain en Ligue des Champions, l’OM aurait donc réactivé toutes les pistes possibles afin de dégoter de bonnes opportunités. Et après avoir avancé sur plusieurs pistes défensives, c’est au tour de l’attaque de voir certaines rumeurs émergées du côté de la Canebière.

Et récemment, c’est le nom d’Ivan Perišić qui est sorti comme étant une potentielle recrue possible pour Longoria et Benatia. Arrivé en fin de contrat du côté du PSV, le joueur croate de 36 ans hésitait encore à prolonger ou alors tenter une (peut-être) dernière aventure dans un autre club. Auteur de 16 buts et 11 passes décisives, l’ailier aura montré qu’il pouvait encore être très décisif cette année, malgré son âge.

❗️Ivan Perišić wants to join Barcelona.

🗣Hansi Flick is also interested in the player and has spoken with him.

✍️ For the moment, Perišić prefers to wait a bit for Barcelona, that is why he put in stand by his contract extension with PSV pic.twitter.com/CnPAG5ZHMJ

— Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 11, 2025