Mercato OM : Cette recrue à 16M€ aura une seconde chance ?

L’Olympique de Marseille poursuit sa quête d’une place en Ligue des champions, et certains joueurs voient dans cette dernière ligne droite une opportunité de relancer leur saison. C’est le cas de Jonathan Rowe, auteur d’un but remarquable contre Montpellier, son premier depuis le mois d’octobre. Ce but, dans un match sans grand enjeu sportif, revêt une signification importante pour l’ailier anglais.

Arrivé à l’OM dans le cadre d’un prêt payant de 2M€ assorti d’une obligation d’achat de 14M€, Rowe n’a pas encore justifié ce lourd investissement. L’ancien joueur de Norwich, qui avait inscrit 12 buts en Championship la saison dernière, affiche un bilan modeste à Marseille : trois buts et deux passes décisives. Ce rendement est considéré comme insuffisant en interne. À La Commanderie, si l’on continue de croire à son potentiel, le constat est celui d’une saison en demi-teinte.

Rowe, une première saison décevante

Peu utilisé comme titulaire, Rowe a souvent été cantonné à un rôle de remplaçant. Le système en 3-4-2-1, privilégié par Roberto De Zerbi, n’a pas facilité son intégration. Ce schéma tactique ne met pas en valeur les qualités de l’ailier, qui a eu du mal à trouver sa place. La concurrence offensive, combinée aux choix de l’entraîneur italien, a limité ses opportunités.

Rowe, des perspectives meilleures pour la saison prochaine ?

Malgré ces difficultés, Rowe reste motivé. De Zerbi envisage d’ailleurs une évolution de son schéma de jeu pour la saison prochaine, avec un système plus adapté aux ailiers de débordement. Selon la Provence, le changement pourrait offrir une nouvelle chance à l’international anglais U21 de s’imposer durablement. En attendant, Rowe veut capitaliser sur cette fin de saison pour regagner la confiance de son coach et du public. Premier test dès dimanche contre Brest, dans un match crucial pour les ambitions européennes du club marseillais.