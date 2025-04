OM : Premières fuites sur les maillots de la saison 2025-2026

MAILLOTS OM – Les premières rumeurs concernant les futurs maillots de l’Olympique de Marseille commencent à circuler

Comme à chaque fin de saison, les premières rumeurs sur les futurs maillots de l’Olympique de Marseille font leur apparition. Selon le site spécialisé Opaleak, les tenues extérieures et third (troisième maillot) pourraient adopter des tons de bleu inédits.

Le kit extérieur combinerait un bleu marine foncé à un bleu plus lumineux. Quant au third, qui pourrait être porté lors des matchs européens, il miserait sur un mélange de bleu vif et de bleu ciel.

💣 Marseille 2025/26 Away & Third Kit Colors Leaked! pic.twitter.com/YlWLWMkTxl — Öpaleak (@opaleak) April 24, 2025

Ces éléments restent à confirmer, mais pourraient signaler une évolution dans l’identité visuelle du club pour ses rencontres hors du Vélodrome.

Comme chaque saison, ces fuites alimentent la curiosité des supporters, en attendant une présentation officielle des équipements par l’OM et son équipementier.

