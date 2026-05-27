Mercato OM : Changement de cap dans le dossier Hadj Moussa !

Un temps annoncé comme une cible pour renforcer l’attaque olympienne, l’attaquant algérien devrait rester au Feyenoord qui le déclare “intouchable”.

Il est aussi insaisissable sur le terrain qu’en dehors. Anis Hadj Moussa est un joueur percutant, dribbleur et vif qui fait tourner les têtes de toutes les défenses d’Eredivisie. Convoité par de nombreux clubs européens dont l’Olympique de Marseille pour renforcer son attaque, l’international algérien (13 sélections) aura du mal à quitter les Pays-Bas.

“Intouchable” pour le Feyenoord

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Selon AfricaFoot, Hadj Moussa ne devrait pas quitter le Feyenoord Rotterdam cet été malgré l’intérêt grandissant de nombreux clubs. Auteur d’une saison remarquable sous les couleurs du club de Rotterdam, l’ailier s’est imposé comme un des éléments offensifs les plus importants du club néerlandais. Au point d’être considéré comme “intouchable” par la direction.

Une version confirmée par une source proche du joueur auprès d’AfricaFoot : “Anis Hadj Moussa reste à Feyenoord pour le moment et ne pense pas à un départ. La qualification en Ligue des champions représente un énorme défi pour lui et il veut absolument vivre cette aventure avec le club. Toute sa concentration est tournée vers la saison prochaine et sa progression”

Une saison très convaincante qui attise les convoitises

Toujours selon cette source, l’objectif du club néerlandais est de s’appuyer sur l’ossature de l’effectif actuel afin d’aborder la prochaine campagne européenne dans les meilleures dispositions. Une décision qui intervient après une saison très convaincante d’Anis Hadj Moussa. Avec 40 matchs disputés toutes compétitions confondues, 14 buts marqués et 7 passes décisives délivrées, il est l’un des joueurs les plus décisifs du Feyenoord.

Ses performances en championnats comme en coupe d’Europe, où il a disputé la Ligue Europa, ont convaincu de nombreux recruteurs. Acheté 3.5 millions d’euros au Patro Eisden en 2024 après être passé par Lens, Charleroi et le Vitesse Arnhem, sa progression a été spectaculaire.

Au point que des clubs étrangers de renom comme Arsenal, Newcastle, Chelsea mais aussi l’OM et Benfica se penchent sur Hadj Moussa. Mais pour l’instant, son talent risque fortement de rester au Feyenoord au moins une saison supplémentaire afin de continuer sa progression en Eredivisie et sur la scène européenne au plus grand dam de ses prétendants.

Clarence Maillefaud