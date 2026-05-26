Mercato OM : West Ham relégué, des bonnes affaires à saisir par l’OM ?  

West Ham est officiellement relégué en Championship, pour la première fois depuis quinze ans. Cette descente pourrait faire les affaires de l’OM, toujours à l’affût de bons coups sur le mercato estival. West Ham possède quelques joueurs de grande classe, qui voudront peut-être partir après cette saison ratée pour les Hammers. Tour d’horizon de trois profils à surveiller :

Jean-Clair Todibo, pour renforcer la défense

L’OM doit renforcer sa défense centrale, énorme point faible lors de la saison écoulée. Pour compenser le probable départ de Léonardo Balerdi, l’arrivée de Jean-Clair Todibo serait une option très intéressante, bien qu’onéreuse. Formé à Toulouse, il y débute en pro en 2018. L’international français (2 sélections a rapidement été repéré par le FC Barcelone, où il signe en 2019. Après plusieurs prêts infructueux, il s’engage à Nice en 2021, avant de partir à West Ham en 2024. Cette saison, Todibo a joué 25 matchs toutes compétitions confondues avec les Hammers, n’étant pas un joueur incontestable de l’effectif. Défenseur central, il possède un profil de stoppeur costaud, du haut de son mètre 90. Il possède une excellente capacité d’anticipation et une grosse rugosité dans les duels. Âgé de 26 ans, il est évalué à 23 millions d’euros. L’OM pourrait profiter de la relégation de West Ham en Championship pour l’attirer dans ses filets à moindre prix. Il arriverait en tant que titulaire, qui possède l’expérience de la Premier League mais également de la Ligue 1.

El Hadji Malick Diouf, l’international sénégalais

Autre profil qui pourrait venir renforcer la défense de l’OM, celui du défenseur Malick Diouf. Formé au Sénégal, il passe professionnel en Norvège, dans le club de Tromso. Il part ensuite au Slavia Prague, où il s’impose immédiatement comme titulaire indiscutable. Vainqueur du championnat de Tchéquie, il quitte le Slavia après une saison pour rejoindre les Hammers en 2025. Cette saison, l’international sénégalais (18 sélections, dont une participation à la CAN 2026) est devenu incontestable à West Ham, avec 34 matchs joués toutes compétitions confondues pour un but et six passes décisives. Mais il n’a pu empêché la descente de son club en Championship. Latéral gauche de formation, son profil offensif fait qu’il peut également évoluer plus haut sur le terrain, comme milieu gauche. Plutôt grand pour un arrière (1 mètre 83), il possède une bonne qualité de vitesse et sait se replier avec efficacité après être parti aider son attaquant. Âgé de 21 ans, il est évalué 28 millions d’euros, avec un contrat qui court jusqu’en 2030. West Ham voit en lui le futur de son club, mais la descente pourrait avoir changé la donne. L’OM pourrait l’attirer comme un profil polyvalent qui connaît l’expérience de la Premier League et celle de remporter un titre.

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Valentin Castellanos, pour remplacer Aubameyang

Auteur d’une saison compliquée avec l’OM pour son retour, Pierre-Emerick Aubameyang ne sera pas conserver par la direction en cas d’offre suffisante. Pour le remplacer, Valentin Castellanos ressemble à une bonne idée. Formé à l’Universidad de Chile, c’est à New York City qu’il se révèlera, en y jouant plus de 130 matchs pour 59 buts entre 2018 et 2022. Après un prêt concluant à Gérone, il signe définitivement à la Lazio en 2023. Arrivé cette hiver à West Ham, il disputera 22 matchs toutes compétitions confondues, pour 7 buts marqués. Un bilan insuffisant pour sauver le club de la relégation. L’international argentin (2 sélections) est un pur buteur, dans un profil similaire à Amine Gouiri. Très bon dos au jeu et avec une excellente qualité de passe, il n’en reste pas moins efficace devant le but. Âgé de 27 ans, il est évalué à 28 millions d’euros, avec un contrat allant jusqu’en 2030. Une opération de cette ampleur pour un buteur semble compliquée sans Ligue des Champions pour l’OM. Mais avec la relégation de West Ham, le prix pourrait se négocier à un montant inférieur à sa valeur marchande.