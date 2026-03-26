Mercato OM : Chelsea accélère sur cette jeune pépite marseillaise ?

Courtisé à l’échelle européenne, Said Remadnia attire désormais l’attention insistante de Chelsea. Le club anglais aurait même pris une avance concrète dans ce dossier sensible pour l’Olympique de Marseille, bien décidé à conserver l’un de ses plus grands espoirs.

Une révélation du centre de formation de l’OM

À seulement 16 ans, Said Remadnia s’impose comme l’un des profils les plus prometteurs du centre de formation de l’Olympique de Marseille. L’ailier, né en 2009 de parents algériens et tunisiens, s’est notamment illustré cette saison en Youth League avec deux buts et une passe décisive en sept rencontres.

Reconnu pour sa vivacité balle au pied et sa capacité à faire des différences dans les un-contre-un, le jeune Marseillais confirme les attentes placées en lui. En interne, son évolution est suivie de près, tant son potentiel technique et offensif le place parmi les talents les plus surveillés de sa génération.

Chelsea passe à l’offensive

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Selon les informations du média britannique The Sun, Chelsea FC aurait décidé d’accélérer dans ce dossier. Le club londonien aurait proposé un contrat de cinq ans au joueur, avec une projection à moyen terme au sein de son équipe réserve.

Toujours d’après cette source, les dirigeants anglais seraient prêts à faciliter l’installation de sa famille à Londres afin de sécuriser l’opération. Un élément souvent déterminant dans ce type de dossier impliquant des joueurs mineurs.

Du côté de Marseille, la réaction ne s’est pas fait attendre. Le directeur sportif Medhi Benatia tenterait de convaincre le jeune ailier de poursuivre son développement sur la Canebière. L’objectif est clair : éviter un départ prématuré et conserver un élément stratégique pour l’avenir du club.

À ce stade, aucun accord n’est acté et le dossier reste ouvert. Mais l’intérêt concret de Chelsea confirme une tendance forte : les jeunes talents de l’OM continuent d’attirer les grandes écuries européennes.