OM : Lyon attaqué en justice, Du nouveau sur l’avenir de Benatia, le rêve Flamini… les 3 infos fortes du jour

L’actualité de l’Olympique de Marseille est marquée par plusieurs dossiers importants en coulisses. Entre tensions chez un concurrent direct, réflexion stratégique en interne et projection vers l’avenir, le club phocéen évolue dans un contexte agité à l’approche du mercato.

Lyon fragilisé par une nouvelle procédure judiciaire

Le contexte se complique encore pour l’Olympique Lyonnais. Le club brésilien Botafogo a annoncé son intention d’engager une procédure judiciaire pour récupérer des sommes qu’il estime impayées, liées à des opérations de transferts datant de l’été 2024.

Au cœur du litige, plusieurs mouvements de joueurs qui n’ont finalement pas abouti, notamment ceux de Luiz Henrique et Igor Jesus. Ce contentieux s’inscrit dans un climat déjà tendu autour de la holding Eagle Football.

La situation institutionnelle reste fragile. John Textor a perdu le contrôle opérationnel du club en 2025, tandis que l’OL avait déjà été menacé de sanctions administratives en raison de sa situation financière. Cette nouvelle affaire pourrait peser dans la lutte en Ligue 1, où Lyon reste un concurrent direct de Marseille.

Medhi Benatia réfléchit à un virage dans sa carrière

En interne, la situation de Medhi Benatia suscite également des interrogations. Toujours en poste comme directeur sportif, il reste soutenu par Frank McCourt jusqu’à la fin de la saison.

Mais selon plusieurs informations, l’ancien défenseur envisage une évolution de carrière. Le cadre actuel, avec ses contraintes organisationnelles, ne correspondrait plus totalement à ses attentes.

Un retour au métier d’agent est envisagé. Une option cohérente avec son parcours et son réseau, notamment entre l’Europe et le Maroc. Il suivrait déjà certains profils, dont deux joueurs du RC Strasbourg, signe que sa réflexion est bien engagée.

Aucune décision officielle n’a été annoncée à ce stade, mais un changement de cap semble possible dans les prochains mois.

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Mathieu Flamini, une réussite qui relance les fantasmes

Ancien joueur de l’OM et d’Arsenal, Mathieu Flamini s’est imposé comme un entrepreneur majeur depuis la fin de sa carrière.

À la tête de GFBiochemicals, il aurait construit une entreprise valorisée à plus de 10 milliards d’euros selon la presse britannique. Une réussite qui alimente aujourd’hui de nombreuses spéculations.

Flamini n’a jamais caché son attachement à Marseille et à Arsenal, évoquant régulièrement la possibilité de s’impliquer dans un projet futur si les conditions sont réunies. Pour l’heure, la piste d’un rachat d’Arsenal reste bloquée, Stan Kroenke ayant affirmé sa volonté de conserver le club.

Du côté de Marseille, certains supporters imaginent déjà un scénario similaire à long terme, même si aucune démarche concrète n’a été évoquée.

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