Mercato OM : Choix polémique, avenir… le gros point sur Mason Greenwood !

Dans une interview accordée au Daily Telegraph, le président de l’OM Pablo Longoria est revenu en profondeur sur le dossier Mason Greenwood, de son arrivée à Marseille à la réflexion menée sur son avenir. Un témoignage rare et assumé, alors que l’attaquant anglais s’impose comme l’un des hommes forts du projet olympien.

Greenwood, un pari sportif et sociétal assumé par l’OM

Arrivé à l’Olympique de Marseille dans un contexte particulièrement sensible, Mason Greenwood reste un sujet de débat, notamment en Angleterre. Accusé par le passé de tentative de viol et d’agression, des accusations finalement abandonnées en février 2023, l’attaquant anglais avait vu l’ensemble des clubs britanniques se détourner de lui. L’OM, à contre-courant, a choisi de saisir ce qui s’apparentait à une opportunité de marché.

Dans un entretien accordé au Daily Telegraph, Pablo Longoria a détaillé pour la première fois la réflexion menée en interne avant de valider ce transfert. « Pour moi, il est important d’en parler ouvertement. Créer des tabous n’est jamais positif. C’était une formidable opportunité de marché sur le plan sportif, et nous avons analysé très attentivement ce qui s’était réellement passé », explique le président marseillais.

Le dirigeant espagnol insiste sur le travail de vérification effectué par le club et sur une décision mûrement réfléchie, allant jusqu’à consulter sa mère, ancienne professionnelle du système pénitentiaire espagnol, avant de trancher. « En toute connaissance de cause, elle m’a dit : “fais-le” », confie-t-il, soulignant le poids humain et moral de ce choix.

Un rendement sportif convaincant, mais un avenir encore à déterminer !

Sur le terrain, le pari s’est avéré payant. Performant et décisif, Mason Greenwood s’est imposé comme un élément central de l’attaque olympienne, au point de devenir l’un des joueurs les plus appréciés du public du Vélodrome. Malgré la concurrence incarnée par Ethan Nwaneri, auteur d’un but remarqué face à Lens pour sa première apparition, l’Anglais de 24 ans reste le chouchou des tribunes.

🚨🇫🇷Marseille President, Pablo Longoria, has revealed that he carefully considered his MOTHER’S Counsel before signing Mason Greenwood: “With all the information I called my mother. And I said: ‘What do you think, knowing all the situation?’… My mother used to work in the… pic.twitter.com/Qt4BVPjQfr — ⭐ Football Experts (@Futball_Experts) January 26, 2026

Pour autant, Pablo Longoria se montre prudent concernant la suite. « Nous sommes satisfaits. Il est performant, les statistiques et le talent sont là. Cependant, il faut aussi vérifier si nous sommes tous sur la même longueur d’onde », précise-t-il, évoquant le contexte économique fragile du football français. Le président laisse entendre que l’OM ne pourra pas ignorer une offre majeure à l’avenir.

Un discours nuancé, qui rejoint celui de l’entraîneur Roberto De Zerbi, récemment exprimé en conférence de presse. Le technicien italien estime que l’OM est en mesure d’offrir à Mason Greenwood un cadre stable et propice à sa progression. « Si nous sommes tous d’accord sur Mason, il peut encore avoir un avenir ici », affirme également Longoria, convaincu que la continuité serait bénéfique pour le joueur.

Alors que le prêt d’Ethan Nwaneri ne sera pas prolongé, l’Olympique de Marseille avance avec lucidité sur le dossier Greenwood. Entre réussite sportive, enjeux économiques et responsabilité institutionnelle, le club phocéen continue d’assumer un choix fort, devenu l’un des symboles de sa saison.