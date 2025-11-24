Mercato OM : Ciblé cet été, il se trouve dans une situation compliquée !

Courtisé par l’OM l’été dernier, Olivier Boscagli avait finalement décidé de rejoindre Brighton après six saisons abouties au PSV Eindhoven. Libre au moment de son départ, le défenseur français sortait d’un cycle particulièrement solide aux Pays-Bas, où il avait disputé 204 matchs pour 11 buts et 13 passes décisives. À 26 ans, il souhaitait franchir un palier en découvrant la Premier League, un championnat réputé plus exigeant et plus spectaculaire.

Mais plusieurs mois après son arrivée, le constat est clair : l’ancien Niçois n’a toujours pas disputé la moindre minute en PL, malgré quelques prestations encourageantes dans les coupes nationales.

Une adaptation difficile et une hiérarchie défavorable

A lire : Mercato OM : Le bon plan parfait en attaque disponible cet hiver ?

Sous les ordres de Fabian Hurzeler, Brighton a rapidement établi une hiérarchie défensive peu favorable à Boscagli. Le coach allemand s’appuie presque systématiquement sur le duo Jan Paul Van Hecke – Lewis Dunk, qui monopolise le temps de jeu en championnat. Interrogé sur la situation, Hurzeler a rappelé que « Olivier est un concurrent, il doit se tenir prêt à saisir sa chance », montrant qu’aucune porte n’était fermée, mais que la patience restait indispensable.

Boscagli a pourtant montré des signes positifs lors de ses apparitions en League Cup, où il a disputé les trois tours et même marqué contre Oxford. Ces performances avaient laissé espérer une montée en puissance progressive. Pourtant, elles n’ont pas suffi à lui ouvrir une place en Premier League. Pire, il semble aujourd’hui être passé quatrième dans la hiérarchie, derrière le jeune Diego Coppola, entré à plusieurs reprises en fin de match.

Dans un club installé en milieu de tableau et bénéficiant de peu de rotation, les opportunités se font rares. Une situation frustrante pour un joueur qui pensait franchir un cap en quittant le PSV.

Un avenir ailleurs ?

Hurzeler reconnaît que la situation n’est « pas facile » pour son défenseur, soulignant l’importance de l’adaptation dans un championnat aussi exigeant que la Premier League. Reste désormais à savoir combien de temps Boscagli acceptera ce rôle de doublure prolongée. Son nom commence déjà à circuler en Turquie, preuve que son dossier pourrait s’animer dès le prochain mercato.

Pour l’OM, qui avait fait de lui une cible estivale, la situation pourrait rouvrir certaines perspectives si le joueur décide de relancer sa carrière ailleurs. Cependant, l’OM semble aujourd’hui bien plus armé à ce poste depuis les arrivées de Medina et Aguerd cet été !