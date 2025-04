Mercato OM : cinq clubs visent Luis Henrique !

MERCATO OM – En perte de vitesse dans le sprint final de la saison, l’ailier brésilien de l’OM suscite pourtant l’intérêt de plusieurs clubs européens.

À l’approche d’un mercato estival décisif, Luis Henrique pourrait bien vivre ses dernières semaines sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. Selon les informations de L’Équipe, cinq clubs européens auraient coché le nom du Brésilien de 23 ans, malgré une fin de saison compliquée sur la Canebière.

Une attitude qui interroge

Titulaire face à Monaco ce week-end, Luis Henrique a laissé une impression mitigée. Son implication défensive sur le deuxième but de l’ASM, où il couvre maladroitement Breel Embolo au lieu de jouer le hors-jeu, a suscité l’incompréhension du staff olympien. “Une faute professionnelle”, glisse un membre du club, visiblement agacé. Ce n’est pas la première fois que l’ancien joueur de Botafogo est épinglé : en mars, déjà, sa nonchalance contre Lens avait été relevée.

De la polyvalence, mais un mental à relancer

Reconverti en piston droit sous les ordres de Roberto De Zerbi, Luis Henrique conserve néanmoins une certaine cote en interne. Son état d’esprit positif à l’entraînement, sa générosité dans l’effort et ses qualités physiques restent salués, en particulier dans les statistiques internes du club. Mais son manque de concentration récurrent agace, jusqu’à certains coéquipiers qui, à l’image de Mason Greenwood, tentent de le remobiliser.

L’Europe le surveille

Malgré ce passage à vide, Luis Henrique reste un joueur suivi. L’Inter Milan, Newcastle, Nottingham Forest, le Bayern Munich (où il figure dans une liste élargie) et un autre club italien non identifié s’intéressent à son profil. À la recherche de joueurs polyvalents et capables d’évoluer dans plusieurs systèmes, ces formations voient en lui un élément malléable, encore perfectible mais prometteur.

Une vente envisagée avant le 30 juin

L’OM, en quête de liquidités avant la clôture de l’exercice comptable au 30 juin, envisage sérieusement une vente. Il reste à Luis Henrique cinq matches pour convaincre — soit les dirigeants marseillais de le conserver, soit ses futurs employeurs de miser sur lui.

Arrivé à Marseille en 2020 avec l’étiquette de pépite sud-américaine, Luis Henrique se trouve aujourd’hui à la croisée des chemins. Sa capacité à se relancer rapidement déterminera l’évolution d’un parcours qui, malgré ses errements, continue de susciter l’intérêt des recruteurs européens.