Mercato OM : Comment De Zerbi et Rabiot ont convaincu Timothy Weah !

Un prêt d’1 million d’euros avec obligation d’achat fixée à 14 M€ (+ 3 M€ de bonus éventuels), une clause de revente de 10 %… Mais dans ce dossier, ce sont les arguments tactiques de Roberto De Zerbi et l’influence discrète d’Adrien Rabiot qui ont fait pencher la balance du côté marseillais.

Le feuilleton, long de plusieurs semaines, s’est conclu dans la nuit du 2 au 3 août 2025 : Timothy Weah va rejoindre l’OM sous la forme d’un prêt pour la saison, accompagné d’une obligation d’achat évaluée à 14 millions d’euros, assortie de 3 millions supplémentaires de bonus liés aux performances du joueur et du club, ainsi qu’une clause de 10 % à la revente à la Juventus. Le prêt est assorti d’un versement immédiat de 1 million d’euros, validé verbalement par Fabrizio Romano qui cite ces éléments précis.

🚨🔵⚪️ EXCL: Tim Weah to Olympique Marseille, here we go! Deal verbally agreed now also with Juventus.

Exclusive details: package will be €1m loan fee, €14m obligation to buy, €3m add-ons, sell-on clause.

Weah only wanted Marseille, just waiting for green light to travel. 🇺🇸 pic.twitter.com/rEOeQ1yuAc

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2025