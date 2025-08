Mercato OM : Brugge veut bien plus que 30M€ pour Ordóñez !

Joel Ordóñez ne cache plus son agacement. Alors que l’Olympique de Marseille s’est positionné dès le début du mercato estival pour recruter le défenseur central équatorien du Club Bruges, le dossier reste à l’arrêt. Et pour cause : le club belge refuse de céder son joueur malgré une offre jugée conséquente par plusieurs sources proches du dossier.

À seulement 21 ans, Ordonez s’est imposé comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs d’Europe. Ses prestations solides en Jupiler Pro League, mais surtout en Ligue des champions, ont attiré l’attention de nombreux clubs du Top 5 européen. Déjà, lors du mercato hivernal, des équipes de Premier League, de Liga et de Bundesliga s’étaient positionnées. À l’époque, un montant d’environ 30 millions d’euros avait été évoqué.

Mercato OM : Un top club européen s’invite dans le dossier Joel Ordóñez ! – https://t.co/QkUX3svxmZ — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 3, 2025



Mais Bruges a tenu bon. Le directeur sportif Dévy Rigaux aurait alors assuré au joueur qu’un transfert majeur serait envisagé dès l’été suivant. Un engagement remis en cause ces dernières semaines, à mesure que le club belge a rehaussé ses exigences financières. Selon VoetbalNieuws, Bruges réclamerait désormais au minimum 37,5 millions d’euros pour libérer son défenseur, une somme qui refroidit plusieurs prétendants, dont l’OM.

A lire aussi : Un top club vise Ordóñez, encore 4 recrues ? Weah, cette fois ça sent bon… Les 3 infos mercato OM de ce dimanche 3 aout !

37.5M€ pour Ordóñez ?

Face à cette situation, Joel Ordonez exprimerait un mécontentement croissant. Le joueur, qui souhaitait franchir un cap en rejoignant un club plus exposé, se sentirait trahi par le revirement du Club Bruges.

Le dossier reste donc bloqué, malgré l’intérêt actif de Marseille. Si Roberto De Zerbi voit en Ordonez un profil compatible avec son projet défensif, Pablo Longoria pourrait ne pas vouloir céder à la surenchère. Une nouvelle réunion entre les représentants du joueur et le club belge serait attendue cette semaine.

L’OM reste en embuscade, mais le Club Bruges, fidèle à sa stratégie de valorisation maximale de ses talents, ne semble pas prêt à céder sans une offre exceptionnelle.