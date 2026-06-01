Mercato OM : Corentin Martins met en garde Yacine Titraoui avant un éventuel transfert à Marseille

Pisté par l’Olympique de Marseille, Yacine Titraoui continue de gravir les échelons à grande vitesse. Mais pour Corentin Martins, qui l’a lancé à Paradou, rejoindre l’OM représente un défi immense qui nécessite une réflexion approfondie.

À seulement 22 ans, Yacine Titraoui est en train de changer de dimension. Auteur d’une saison remarquée sous les couleurs de Charleroi, le milieu de terrain algérien a été récompensé par une convocation pour la Coupe du monde 2026 avec l’Algérie. Une progression constante qui attire désormais l’attention de plusieurs clubs européens, dont l’Olympique de Marseille.

Alors que Grégory Lorenzi travaille à la construction du nouveau projet sportif marseillais, le profil du jeune international algérien apparaît comme une piste crédible pour renforcer l’entrejeu olympien. Mais avant de franchir le pas, certains observateurs estiment que le joueur doit mesurer l’ampleur du défi qui l’attendrait sur la Canebière.

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Corentin Martins prévient Titraoui sur l’exigence marseillaise

Interrogé par Africafoot, Corentin Martins, ancien entraîneur de Titraoui à Paradou et actuel sélectionneur de Madagascar, a tenu à rappeler la difficulté particulière que représente l’environnement marseillais.

« L’OM, pour qui que ce soit, Français, Algérien ou Portugais, c’est un endroit très difficile pour s’imposer et montrer des choses. C’est un club très exigeant, qui ne fait pas de cadeaux. Ce n’est pas évident de s’y imposer. Il faut vraiment montrer une grosse force de caractère pour réussir à s’imposer dans un club comme ça. »

Sans fermer la porte à un transfert, Martins souligne que Marseille reste un club à part, capable de propulser une carrière comme de mettre en difficulté les joueurs qui ne parviennent pas à gérer la pression quotidienne.

Ces dernières années, plusieurs internationaux algériens ont connu des expériences contrastées dans des clubs à forte exposition médiatique, preuve que le talent seul ne suffit pas toujours pour réussir au plus haut niveau.

Un potentiel que son ancien coach voyait déjà en Ligue 1

Si Corentin Martins appelle à la prudence, il n’a jamais caché son admiration pour les qualités du joueur. Bien avant son explosion en Belgique, il estimait déjà que Titraoui avait le niveau pour évoluer dans un championnat majeur.

« Il avait beaucoup de qualités : une bonne personne, un super état d’esprit, un travailleur, très sérieux et très professionnel. Sur le terrain, c’est un joueur doté de belles qualités techniques, d’un gros volume de jeu, d’une bonne frappe de balle et capable de trouver de bonnes passes et de bons angles sous pression. »

L’ancien international français révèle même avoir tenté de faciliter son arrivée en Ligue 1 il y a quelques années.

« J’en ai parlé à un club comme Auxerre, car je savais qu’il aurait pu jouer tous les jours en Ligue 1. Il est parti le faire en Belgique, et c’est très bien. »

Marseille prêt à passer à l’action ?

Le passage à Charleroi a permis à Yacine Titraoui de gagner en maturité, en régularité et en expérience dans un environnement moins exposé qu’un grand club français.

Aujourd’hui, le milieu algérien semble prêt pour un nouveau cap. Reste désormais à savoir si l’OM décidera de concrétiser son intérêt dans les prochaines semaines. Une chose est certaine : le talent est là. Mais comme le rappelle Corentin Martins, réussir à Marseille demande bien plus que des qualités techniques.