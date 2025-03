Mercato OM : Coup de frein pour Bissouma ? On vous explique pourquoi…

L’Olympique de Marseille s’intéresse à Yves Bissouma, mais la participation du milieu malien à la Coupe d’Afrique des Nations 2025 pourrait compromettre cette piste. Selon les informations du média Africa Foot, Roberto De Zerbi ne serait pas convaincu à l’idée de recruter un joueur susceptible d’être absent plusieurs semaines en raison de cette compétition internationale.

Le technicien italien doit déjà composer avec de potentielles absences en janvier 2026. Les Algériens Ismaël Bennacer et Amine Gouiri, ainsi que les Marocains Bilal Nadir et Amine Harit (si ce dernier reste au club), pourraient manquer une partie de la saison. Dans ce contexte, ajouter un autre joueur africain à l’effectif marseillais pourrait être un pari risqué.

L’OM hésitant pour Bissouma ?

Face à cet obstacle, Yves Bissouma semble donc s’éloigner de la cité phocéenne. Une situation qui ne préoccupe pas Nouhoum Diané, son premier entraîneur à l’AS Réal de Bamako. Ce dernier estime que l’ancien Lillois peut viser encore plus haut comme il l’a confié à Africafoot. « Si ça ne tenait qu’à moi, il ne reviendrait pas en France en ce moment. L’Olympique de Marseille est un grand club, mais il y a aujourd’hui un grand écart de niveau entre la Ligue 1 française et la Premier League. Quoi qu’on dise, Aston Villa, Crystal Palace ou encore Everton évoluent en Premier League. Mais Yves Bissouma peut évoluer dans n’importe quelle grosse cylindrée de la Premier League. Il fait partie des meilleurs milieux de terrain de la Premier League. »

Yves Bissouma pourrait animer le mercato estival. Rester à Tottenham ou tenter un nouveau défi ? Aston Villa, Crystal Palace et Everton sont sur le coup, tandis que l’OM suit aussi le dossier. Analyse de Nouhoum Diané, son premier entraîneur 👉 https://t.co/nNSxd6uPSF#THFC… — africafoot.com (@Africafoot_com) March 19, 2025



L’entraîneur malien va même plus loin en imaginant Bissouma dans l’un des plus grands clubs européens : « Avec ses qualités et ses valeurs intrinsèques, il est capable de jouer au Real Madrid et au FC Barcelone. » Une déclaration forte qui confirme que le joueur de Tottenham reste une valeur sûre du championnat anglais et qu’un retour en Ligue 1 n’est peut-être pas une priorité pour lui.