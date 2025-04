Mercato OM : Coup de theatre dans le dossier Paul Pogba (grâce à Karim Benzema ?)

Temps de lecture 1 min .

Sans club depuis la fin de sa suspension pour dopage, Paul Pogba garde l’ambition de revenir au plus haut niveau. Alors qu’il espère toujours retrouver l’équipe de France, une piste venue d’Arabie saoudite, portée par Karim Benzema, pourrait changer son avenir.

Toujours éloigné des terrains, Paul Pogba n’en reste pas moins ambitieux. Invité de l’émission Téléfoot, le milieu de terrain français a réaffirmé son envie de retrouver l’équipe de France. « Bien sûr que l’équipe de France me manque. La sélection, c’est un objectif pour tout joueur de football, c’est le plus haut niveau. Le goût de la victoire, c’est le plus beau goût que tu puisses avoir en tant que sportif », a-t-il déclaré.

Une opportunité sportive… et financière

Suspendu pour dopage jusqu’au 11 mars dernier, Pogba n’a toujours pas retrouvé de club. Mais selon Téléfoot, une option inattendue pourrait s’offrir à lui. Son ancien coéquipier chez les Bleus, Karim Benzema, actuellement en Arabie saoudite, chercherait à le convaincre de rejoindre le championnat saoudien.

Un choix qui, s’il se concrétise, permettrait à Pogba de relancer sa carrière sur le plan sportif et financier. Mais il l’éloignerait davantage des grands clubs européens et, potentiellement, de la sélection nationale.

L’ancien international Robert Pirès se veut cependant optimiste sur un retour de Pogba au plus haut niveau : « Je pense qu’il va revenir, il a cette volonté, il est très fort techni

