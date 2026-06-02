Mercato OM : Cremonese relégué, de bonnes affaires à saisir par l’OM ?  

Cremonese s’est fait relégué en Série B à la dernière journée de Série A. Cette descente pourrait faire les affaires de l’OM, toujours à l’affût de bons coups sur le mercato estival. Cremonese possède quelques joueurs intéressants, qui pourraient se négocier à bas prix. Tour d’horizon de trois profils à surveiller :

Tommaso Barbieri, la polyvalence

L’OM doit renforcer sa défense à pas cher pendant le mercato estival. Tommaso Barbieri ressemble à un bon candidat. En partie formé à la Juventus, il ne s’y impose pas. Après un prêt intéressant à Pise, il signe à Cremonese en 2024. Cette saison, Barbieri a disputé 29 matchs toutes compétitions confondues, pour une passe décisive. Arrière droit de formation, il possède un profil offensif, lui permettant d’évoluer également en tant que milieu. Il peut également dépanner à gauche. Plutôt grand pour un latéral (1 mètre 81), il est rapide et ne rechigne pas sur les efforts défensifs. Âgé de seulement 23 ans, il est évalué à environ 4 millions d’euros et possède un contrat allant jusqu’en 2028. Avec la descente de Cremonese, il pourrait venir pour un prix dérisoire, à un moment où l’OM doit économiser. Il viendrait renforcer le banc des remplaçants, pour faire souffler des joueurs comme Weah, Greenwood ou Emerson.

Giuseppe Pezzella, la force tranquille

Pour venir renforcer son milieu à pas cher, avec la vague de départ qui s’annonce, Giuseppe Pezzella semble être un bon moyen d’amener de l’expérience à l’OM. Formé à Palerme, Pezzella a vadrouillé dans un grand nombre de club italien, avant de signer à Cremonese en 2025. Cette saison, il a disputé 32 matchs toutes compétitions confondues, pour une passe décisive. Latéral gauche de formation, son profil offensif lui permet également de jouer en tant que milieu gauche. Cette saison, avec Cremonese, il a d’ailleurs joué la majorité de ses matchs à ce poste. Grand (1 mètre 87), il est très impactant dans son couloir. Âgé de 28 ans, il est évalué à 2 millions d’euros et possède un contrat allant jusqu’en 2028. Il pourrait venir apporter son expérience sur le banc de l’OM, de sorte à aider les jeunes à progresser.

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Jari Vandeputte, l’expérience

Toujours dans l’optique de venir renforcer son milieu, Jari Vandeputte est une bonne idée à petit prix. Formé à Genk, en Belgique, il ne s’y impose pas. Après des vadrouilles dans plusieurs petits clubs d’Italie, il signe en prêt à Cremonese en 2024. Il y signe définitivement en 2025. Cette saison, il a disputé 33 matchs toutes compétitions confondues, pour un but et cinq passes décisives. Milieu central à profil défensif, il est également capable d’évoluer sur le côté droit de l’attaque. Âgé de 30 ans, il est évalué à 3 millions d’euros et possède un contrat allant jusqu’en 2028. Avec la descente du club, l’OM pourrait le négocier pour une bouchée de pain. Il viendrait, à l’image de Pezzella, apporter son expérience sur le banc marseillais pour aider certains jeunes à éclore.