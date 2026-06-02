OM : Grégory Schneider ne voit pas l’interêt de vendre Greenwood !

Annoncé partant de l’Olympique de Marseille depuis quelques jours, Mason Greenwood est une des valeurs marchande les plus importantes du club. Mais pour Mélissandre Gomez et Grégory Schneider, la vente de l’attaquant n’est pas une obligation.

L’OM doit vendre et cherche des liquidités pour répondre à la demande de la DNCG qui espère voir le club marseillais vendre pour cinquante à soixante millions d’euros d’ici la fin juin. Pour cela, le club marseillais et son nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi misent sur la vente notamment de Mason Greenwood.

Un pourcentage à prendre en compte dans la vente du joueur

Joueur le plus important et décisif de l’Olympique de Marseille, l’attaquant anglais serait courtisé par l’AS Roma selon les médias italiens. Le dossier Greenwood est donc prioritaire pour la nouvelle direction et Lorenzi a fait part ces derniers de sa position dans le journal L’Equipe : “ Il fait partie des joueurs qui font l’objet d’une grande réflexion. S’il y a une opportunité qui se présente, forcément, elle sera à réfléchir. Mais il y a la position du club, celle du joueur, c’est aussi à nous de le gérer en interne et de trouver la meilleure solution possible pour toutes les parties.”

La porte reste donc entrouverte pour l’attaquant. Si certaines sources comme le JDD expliquait que Greenwood quittait l’OM à contre-coeur, d’autres estiment son départ obligatoire. Le besoin de vendre rapidement pour répondre aux exigences de la DNCG est notamment brandi pour justifier cette position. Mais la vente de l’Anglais serait-elle si profitable au club marseillais ? En effet, il ne faut pas oublier qu’en cas de transfert, 40% du prix du transfert reviendra à Manchester United. Ainsi, dans le cas où Greenwood s’envolerait en Italie pour 50 millions d’euros, 20 iront au club mancunien.

Vendre plusieurs joueurs indésirables mais garder Greenwood… la question se pose

Un pourcentage qui a alimenté les débats de l’émission L’Equipe du Soir. Car si Marseille doit vendre, peut-être peut-elle conserver Greenwood et vendre d’autres joueurs indésirables ou moins importants tout en récupérant une somme similaire. C’est tout le propos de Mélissandre Gomez : “Vendre Greenwood est-il une obligation pour financer le mercato de l’OM ? Vendre Greenwood, est-ce que c’est une obligation pour financer le mercato, ça voudrait dire que s’ils n’arrivaient pas à lui trouver une porte de sortie, ce qui est probable car on a du mal à lui trouver une porte de sortie en Angleterre avec son histoire, ils ne pourraient pas du tout recruter s’ils ne le vendent pas. Donc non ce n’est pas une obligation absolue. Ça ferait du bien aux finances même si il y a 40% qui appartiennent à Manchester United. Évidemment que comme l’été dernier, s’il y a une opportunité de le vendre, ils le vendront, mais s’ils ne le vendent pas, ça ne serait pas non plus une catastrophe industrielle.”

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“Je ne vois pas sa vente comme décisive pour la construction d’un effectif”

Un avis partagé par Grégory Schneider qui estime que la vente du numéro 10 de l’OM à ce prix ne la rend pas inévitable : “J’entends la même chose chaque année, il faut qu’ils vendent, ils sont à la rue et chaque année, McCourt vient et met 80 plaques et efface l’ardoise. Je ne vois pas pourquoi ça se passerait différemment cette année. Si tu vends Greenwood, 50M€, il y en a 20 pour Manchester United, donc ça fait 30, je ne vois pas ça comme décisif pour la construction d’un effectif.”

Une question que va sûrement se poser la direction qui étudie déjà d’autres pistes à l’image de la rumeur Roony Bardhgji. Beaucoup de questions restent encore en suspens. L’arrivée d’un nouveau coach pourrait peut-être aider à décanter les choses.

Clarence Maillefaud