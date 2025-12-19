Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / Mercato OM / Mercato OM : De Lange évoque son avenir !
Mercato OM

Mercato OM : De Lange évoque son avenir !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le
Jeffrey de Lange / Fabrizio Ravanelli - Conférence de presse de présentation
Jeffrey de Lange / Fabrizio Ravanelli - Conférence de presse de présentation

À deux jours du match contre Bourg-en-Bresse, en Coupe de France, le gardien de but de l’Olympique de Marseille, Jeffrey De Lange, a été interrogé sur son avenir au club et sur d’éventuels mouvements lors du mercato.

 

Alors que le début du mercato hivernal approche, certaines rumeurs circulent autour de l’OM, De Lange a tenu à clarifier sa position. « Le mercato ? On ne sait jamais dans la vie ! », a-t-il déclaré, rappelant l’incertitude qui règne dans le football professionnel. Le gardien a cependant insisté sur son attachement au club et son envie de continuer l’aventure avec l’équipe : « Je veux rester, je suis heureux ici, mais ça reste le football. Je ne peux pas faire de promesses, c’est le football, mais je suis heureux ici. »

 

De Lange veut rester… mais on ne sait jamais !

 

 

Par cette déclaration, Jeffrey De Lange montre qu’il apprécie son rôle au sein de l’Olympique de Marseille et qu’il se sent bien intégré dans le vestiaire. Même si le mercato peut apporter des changements, il privilégie pour l’instant la stabilité et souhaite continuer à s’investir pleinement avec ses coéquipiers.

A LIRE : OM : FINANCES, MCCOURT remet 98M€ ! On décrypte les grandes annonces de Longoria

Le gardien met ainsi en avant sa satisfaction personnelle et son attachement au club, tout en reconnaissant que le football est par nature imprévisible. Cette franchise souligne également sa maturité et sa capacité à se concentrer sur le sportif plutôt que sur les spéculations autour de son avenir.

Pour l’OM, disposer d’un joueur comme De Lange, qui exprime à la fois son engagement et son enthousiasme pour le projet marseillais, est un signal positif pour le groupe, surtout avant un match important contre Bourg-en-Bresse ce dimanche. Son message montre que, malgré les possibles évolutions du mercato, il reste concentré sur son rôle et sur les objectifs collectifs.

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2025 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823