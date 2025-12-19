Mercato OM : De Lange évoque son avenir !

À deux jours du match contre Bourg-en-Bresse, en Coupe de France, le gardien de but de l’Olympique de Marseille, Jeffrey De Lange, a été interrogé sur son avenir au club et sur d’éventuels mouvements lors du mercato.

Alors que le début du mercato hivernal approche, certaines rumeurs circulent autour de l’OM, De Lange a tenu à clarifier sa position. « Le mercato ? On ne sait jamais dans la vie ! », a-t-il déclaré, rappelant l’incertitude qui règne dans le football professionnel. Le gardien a cependant insisté sur son attachement au club et son envie de continuer l’aventure avec l’équipe : « Je veux rester, je suis heureux ici, mais ça reste le football. Je ne peux pas faire de promesses, c’est le football, mais je suis heureux ici. »

De Lange veut rester… mais on ne sait jamais !

Par cette déclaration, Jeffrey De Lange montre qu’il apprécie son rôle au sein de l’Olympique de Marseille et qu’il se sent bien intégré dans le vestiaire. Même si le mercato peut apporter des changements, il privilégie pour l’instant la stabilité et souhaite continuer à s’investir pleinement avec ses coéquipiers.

Le gardien met ainsi en avant sa satisfaction personnelle et son attachement au club, tout en reconnaissant que le football est par nature imprévisible. Cette franchise souligne également sa maturité et sa capacité à se concentrer sur le sportif plutôt que sur les spéculations autour de son avenir.

Pour l’OM, disposer d’un joueur comme De Lange, qui exprime à la fois son engagement et son enthousiasme pour le projet marseillais, est un signal positif pour le groupe, surtout avant un match important contre Bourg-en-Bresse ce dimanche. Son message montre que, malgré les possibles évolutions du mercato, il reste concentré sur son rôle et sur les objectifs collectifs.