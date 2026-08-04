Mercato OM : De Lange furieux après l’échec de son transfert à Twente

Le transfert de Jeffrey De Lange au FC Twente a finalement échoué après le refus de deux offres par l’Olympique de Marseille. Selon L’Équipe, le gardien néerlandais, séduit par l’idée de retrouver son ancien club, aurait particulièrement mal vécu la tournure des négociations.

Deux offres de Twente refusées par l’OM

Le dossier Jeffrey De Lange a connu un sérieux retournement de situation. D’après les informations de L’Équipe, le FC Twente a transmis deux offres à l’Olympique de Marseille pour tenter de recruter le gardien de 28 ans.

Les deux propositions ont été refusées par la direction olympienne. Twente a finalement choisi de se tourner vers Joël Drommel, actuellement au PSV Eindhoven, mettant ainsi un terme aux discussions avec Marseille.

De Lange était pourtant très intéressé par un retour dans son ancien club. Selon le quotidien sportif, la manière dont les négociations se sont terminées lui aurait fortement déplu.

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Un gardien apprécié mais considéré comme une valeur marchande

Jeffrey De Lange reste sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2027. Il est apprécié en interne, y compris par le nouveau staff, mais sa situation demeure paradoxale.

L’Équipe indique que le portier néerlandais est surtout considéré comme une valeur marchande par le club. Marseille reste donc ouvert à son départ en cas d’offre jugée satisfaisante.

Dans le même temps, De Lange n’a reçu aucune garantie concernant son statut sportif. Il ne sait pas s’il deviendra numéro un en cas de départ de Gerónimo Rulli, toujours en discussions avec Manchester City.

De Lange pourrait finalement être promu

L’OM se retrouve désormais confronté à un problème de calendrier et de profondeur d’effectif. Le club ne peut pas se permettre de perdre simultanément ses deux gardiens sans avoir trouvé de solution de remplacement.

Dans ces conditions, Jeffrey De Lange pourrait finalement être promu numéro un « par la force des choses », même si cette possibilité ne lui a pas été clairement garantie à ce stade.

Le possible départ de Rulli vers Manchester City pourrait donc changer totalement sa situation. De Lange, d’abord poussé vers la sortie, pourrait être contraint de rester et de prendre une place plus importante dans la hiérarchie.

Une situation délicate à gérer pour l’OM

Cet épisode illustre les difficultés actuelles du mercato marseillais. L’OM souhaite vendre pour récupérer des liquidités, mais refuse également de céder certains joueurs à un prix jugé insuffisant.

Dans le cas de De Lange, cette stratégie a provoqué la fermeture d’une piste concrète et pourrait avoir créé une forme de frustration chez le joueur.

Son avenir reste donc incertain. Un nouveau club peut encore se manifester, mais l’échec des discussions avec Twente rapproche aussi le gardien néerlandais d’un maintien à Marseille.