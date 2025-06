Mercato OM : De nouveaux clubs intéressés par Ounahi ?

L’OM a indiqué récemment que le club cherchait à vendre Ounahi, et avait fixé son prix à 12 millions d’euros. Courtisé par Brighton depuis plusieurs semaines, de nouveaux clubs seraient désormais intéressés par le joueur tandis qu’aucune offre officielle n’a encore été proposée.

L’OM va devoir renflouer ses caisses alors que le club cherche à boucler encore 6-7 recrues durant ce mercato ! Avec un grand besoin de se renforcer, notamment en défense où le club cherche encore celui qui viendra épauler Balerdi, les dirigeants vont pour cela chercher à vendre des joueurs. Parmi eux, on retrouve certains noms devenus indésirables comme Lirola ou encore Koné, prêté du côté de Rennes en deuxième partie de saison.

Et depuis plusieurs jours, c’est un autre milieu de terrain parti en prêt cette saison qui susciterait un intérêt grandissant. Il s’agirait en effet d’Azzedine Ounahi, alors que l’OM a récemment fixé ses conditions pour voir son joueur partir. Dans un premier temps, le club avait confié ne plus vouloir prêter son joueur, et ainsi favoriser un transfert sec. Les dirigeants avaient également estimé son prix à 12 millions d’euros.

Azzedine #Ounahi has drawn interest from several clubs, including #SpartakMoscow, #Panathinaikos, and a team from Qatar

Despite reports claiming that #Paofc have submitted a bid, no official offer has been made — only talks have taken place between the Greek club and the player pic.twitter.com/Y7skpu5hYW

— Lorenzo Lepore  (@lorenzooleporee) June 22, 2025