Mercato OM : De Zerbi apprécie le profil de ce latéral droit, mais…

Alors que l’OM continue de préparer son effectif pour la saison prochaine, De Zerbi aurait identifié une piste pour le poste de latéral droit qu’il apprécie. Cependant, le club ne semble pas disposer pour le moment à recruter à ce poste.

Le feuilleton des pistes défensives continue de fleurir sur la Canebière ! L’OM, toujours en quête de recruter les meilleurs joueurs possibles afin de renforcer son secteur défensif, avance sur plusieurs pistes. Parmi ces dernières, la piste du défenseur central continue d’être activée alors que les dirigeants peinent à identifier un nom fort qui puisse être à la fois abordable financièrement et réalisable.

Parmi ces pistes, celle menant à Medina semble la plus avancée, et le club souhaiterait même le faire jouer en tant que latérale gauche. Pourtant, d’après des informations du journaliste Lorenzo Lepore, De Zerbi souhaiterait bien un latéral… mais à droite ! Il aurait même un nom en tête, un joueur qu’il connaît bien puisqu’il l’a déjà coaché lors de son passage au Shakhtar. Et il s’agirait de Dodô, latéral de la Fiorentina.

L’OM pas intéressé par un nouveau latéral droit ?

En effet, le nom du Brésilien aurait circulé alors que De Zerbi tient en estime son ancien joueur. Âgé de 26 ans, le joueur brésilien sort d’une saison pleine du côté de l’Italie, où il aura joué tous les matchs de Série A possible, en disputant quasi totalement l’intégralité des rencontres. Il aura néanmoins raté trois journées, une pour accumulation de carton jaune, et les deux autres en raison d’une opération de l’appendicite.

Un joueur expérimenté, dont le prix est estimé à 24 millions d’euros. Cependant, le journaliste italien précise que l’OM ne serait pas intéressé car les dirigeants ne souhaitent pas recruter de nouveau latéral droit. Une information étonnante, alors que le club ne dispose que de Lirola en doublure de Murillo, et que le coach ne compte plus sur l’espagnol pour la prochaine saison. Affaire à suivre…