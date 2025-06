Mercato OM : De Zerbi dit non à ce club de Premier League !

Alors que l’OM doit se soucier de ses recrues lors de ce mercato, le club va devoir également tout faire pour garder son entraîneur. Après la rumeur l’envoyant à l’Inter Milan, Roberto De Zerbi aurait récemment refusé les avances d’un gros club anglais.

L’OM n’a pas le temps de souffler en ce début de mercato très agité. Alors que Longoria et Benatia continuent de remuer le marché des transferts à la recherche d’un gros coup ou d’une bonne occasion, le club ne peut pas échapper à son lot de rumeur. Tandis que le club doit faire face à la concurrence concernant certains de ses tauliers cette saison comme Balerdi ou Rabiot, il va également falloir chasser ceux qui en voudraient à son coach.

Car en effet, après une saison plutôt réussi de la part des Marseillais n’ayant joué uniquement la Ligue 1 et la Coupe de France, Roberto De Zerbi attise toujours la convoitise. Possédant une très grosse côte lors de son arrivé à Marseille l’été dernier, plusieurs prétendants sont revenus à la charge en ce début de mercato. Et alors que l’Inter Milan semblait avoir le nom de l’italien dans ses petits papiers, c’est un club anglais qui serait cette fois-ci passer à l’action.

🚨⚪️ Tottenham are prepared to advance in talks with leading candidate Thomas Frank in the next days.

Spurs also approached Roberto De Zerbi in the recent days… but the Italian head coach rejected as he wants to stay at Olympique Marseille. pic.twitter.com/5BGtYGLjli

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2025