Mercato OM: De Zerbi est cash, “pas pour future vente en Premier League”

Après le match nul 2-2 concédé par l’OM contre Angers, Roberto De Zerbi a tenu à saluer la performance de son jeune attaquant Robinio Vaz. Entré à la mi-temps, tout comme Benjamin Pavard et Matt O’Riley, le joueur de 18 ans a marqué les esprits et aurait même pu offrir la victoire à son équipe sans le but d’Ousmane Camara dans le temps additionnel (90e+6). Ce dénouement frustrant, qui prive l’OM de la première place au classement, ne change pas la vision du coach italien sur son jeune talent.

En conférence de presse, Roberto De Zerbi a insisté sur le fait qu’aucune pression ne doit être mise sur les épaules de Robinio Vaz : « Il ne faut pas lui mettre de pression. Si je lui donne sa place, s’il est resté cet été, c’est parce qu’il est prêt et bon. » Le coach a également précisé que la présence du jeune attaquant dans le groupe n’a rien à voir avec d’éventuelles spéculations sur un transfert en Premier League : « Il joue parce qu’il est fort, pas parce qu’on pense à une future vente en Premier League. »

De Zerbi : “Vaz joue parce qu’il est fort”

Selon De Zerbi, Vaz a déjà montré qu’il avait le potentiel pour s’imposer au plus haut niveau avec l’OM : « Il a déjà prouvé qu’il pouvait être un grand de cette équipe. » Ces propos reflètent la volonté de l’entraîneur italien de construire autour de jeunes talents et de ne pas se précipiter dans les décisions de mercato.

La pépite marseillaise : Robinio Vaz 💎 pic.twitter.com/bi3l1ZR2oA — Ligue 1 McDonald’s (@Ligue1) October 29, 2025



Pour son premier match à fort enjeu, le jeune attaquant a su répondre présent, dynamisant l’attaque marseillaise et créant plusieurs occasions dangereuses. Sa performance est un signal fort pour les supporters et pour le vestiaire : l’OM peut compter sur de jeunes joueurs capables de faire la différence dès leurs débuts en Ligue 1.

Alors que l’équipe reste en course pour le sommet du championnat, la confiance affichée par De Zerbi envers Robinio Vaz est un message clair : le club mise sur son développement, et les prochaines semaines pourraient confirmer le rôle central de ce jeune talent dans les ambitions marseillaises.