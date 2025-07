Mercato OM : De Zerbi relance la piste Giacomo Raspadori en attaque !

L’Olympique de Marseille est en quête de renfort en attaque pour épauler Amine Gouiri. Selon le journaliste Nicolò Schira, l’OM s’est positionné sur le profil de Giacomo Raspadori, actuellement à Naples, suivi également de près par l’Atalanta. Cette opération mercato s’inscrit dans une stratégie claire : renforcer l’attaque tout en misant sur un joueur déjà connu de Roberto De Zerbi.

Roberto De Zerbi, entraîneur de l’OM depuis 2024, a déjà dirigé Giacomo Raspadori à Sassuolo entre 2018 et 2021. Ce lien personnel ajoute du poids au dossier. Il ne s’agit donc pas seulement d’un nom sur la liste : c’est un choix mûrement réfléchi.

#OlympiqueMarseille and #Atalanta have shown interest in #Napoli’s forward Giacomo #Raspadori. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 4, 2025