Mercato OM : Une offre de 16M€ insuffisante ?

Alors que l’Olympique de Marseille cherche à renforcer son milieu offensif cet hiver, Roberto De Zerbi a mis la pression sur la direction dans le dossier Jorge Carrascal, mais Flamengo réclame 20 millions d’euros, ce qui complique sérieusement les négociations.

À la recherche d’un renfort offensif capable d’apporter de la créativité et de la profondeur dans les derniers 30 mètres, l’OM aurait défini Jorge Carrascal comme sa cible prioritaire pour le mercato hivernal. De Zerbi serait convaincu que l’international colombien peut devenir « la pièce offensive qui manque à l’équipe ».

Selon Betano Brasil, le club phocéen aurait déjà formulé une offre avoisinante 14 à 15 millions d’euros, mais elle a été jugée insuffisante par les dirigeants de Flamengo, qui réclament clairement 20 millions d’euros pour laisser partir le joueur.

O #GolDoMês de Outubro @Betano_BR é dele: Jorge Carrascal! O gol escolhido foi o que camisa 15 marcou sobre o Racing na semi da Libertadores, no Maraca! Parabéns, craque! pic.twitter.com/hzSgTrgwfz — FL4MEN9O (@Flamengo) November 13, 2025

Un mercato offensif qui s’annonce difficile

Cette situation illustre parfaitement les difficultés rencontrées par l’OM pour attirer des profils offensifs de premier plan. Avec une demande tarifaire trop élevée de Flamengo et une concurrence déjà positionnée sur le dossier, l’Olympique de Marseille se retrouve dans une position délicate.

Un autre club serait prêt à offrir 25 millions d’euros pour Carrascal, ce qui met encore plus de pression sur l’OM. Roberto De Zerbi, déterminé à obtenir un milieu offensif capable d’animer le jeu entre les lignes et de faire la différence, voit sa patience mise à l’épreuve.