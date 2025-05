Mercato OM : De Zerbi va devoir trancher pour ce flop !

Alors que l’OM s’occupe de scruter le marché des transferts à la recherche de bonnes opportunités, le club va également devoir gérer le retour de ses joueurs prêtés. Une mission pour le club qui va devoir trouver quoi faire de certains joueurs, à l’image du milieu de terrain Koné, recruté l’été dernier.

La tache de l’OM durant ce mercato estival s’annonce déjà très chargée. En plus de devoir trouver des renforts à l’effectif de De Zerbi afin de préparer la Ligue des Champions, le club va également devoir gérer ses retours de prêt. Une tache qui peut s’annoncer pénible pour déterminer qui pourrait avoir bénéficié de ce prêt, et qui pourrait quitter l’OM. Et à l’instar de certains joueurs dont l’option d’achat serait levée, d’autres vont devoir faire un retour à la case départ.

C’est le cas notamment d’Ismaël Koné, le milieu de terrain canadien, arrivé l’été dernier dans le Sud. Convoitisé par De Zerbi, le joueur n’aura finalement jamais su s’imposer, au point de faire l’objet d’un prêt, six mois après son arrivée. Un prêt du côté de Rennes, qui aura cependant permis au joueur de prendre un bol d’air frais. Plutôt convaincant dans l’effectif d’Habib Beye, il aura marqué deux buts et délivré une passe décisive en 12 rencontres.

Koné de nouveau utile pour De Zerbi ?

Mais bénéficiant d’une option d’achat placé à 14 millions d’euros, le joueur devrait tout de même rentrer à Marseille. Même si les Rennais auraient aimé garder le joueur l’année prochaine, la somme est jugée trop importante par les dirigeants. De quoi garantir un retour dès cet été sur la Canebière. Une option que De Zerbi ne sous-estime pas pour autant, alors qu’il n’a pas réfuté un retour du Canadien dans ses plans pour la saison prochaine, lors d’une conférence de presse.

«Koné ? C’est un joueur fort qui malheureusement a été malchanceux au début, avec sa cheville et il a eu du mal à trouver sa place, mais nous n’avons aucun doute sur sa qualité. On le voit avec Benatia, même quand il joue avec le Canada, mais c’est un joueur fort. On verra maintenant ce qu’il en sera, mais c’est un joueur qui appartient au club». Affaire à suivre pour le club.