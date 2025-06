Mercato OM : Défenseur central, un dossier chaud, un autre à oublier ?

L’OM va chercher à se renforcer grandement dans le secteur défensif lors de ce mercato. Et alors que plusieurs pistes ont été révélées, les principaux joueurs identifiés pour améliorer ce secteur sont Medina et Laporte. Cependant la situation a légèrement évolué et plusieurs avancées ont changé certains plans.

L’OM va devoir encore se surpasser afin d’offrir aux nombreux supporters une raison de rêver pour l’année prochaine. Avec la Ligue des Champions qui sera de retour au Vélodrome après deux ans d’absence, le club espère faire bonne figure. Et disputant le nouveau format de la compétition pour la première fois, il faudra un effectif fournit et renforcé afin de pouvoir jouer tous les matchs sans risquer l’épuisement général.

Pour cela, l’OM avait priorisé le secteur défensif dans ce début de mercato, un secteur qui avait cruellement fait défaut au club cette saison alors que l’OM avait encaissé un nombre de buts trop élevé et avait dû bricoler, faute de remplaçants adéquats. Mais depuis plusieurs jours, l’OM semble avoir trouvé un terrain d’entente avec le Lensois Facundo Medina. Une piste qui vient s’ajouter alors que celle menant à Laporte, et qui semblait en bonne voie, semble s’éteindre de plus en plus.

Medina in, Laporte out ?

En effet plusieurs événements auraient redistribué les cartes. La venue probable de Medina dans un premier temps, ajouté à la priorisation de la piste Aguerd, aurait finalement découragé les dirigeants marseillais concernant Laporte. Le défenseur espagnol demanderait un salaire trop important pour le club, qui ne souhaite plus payer grassement des joueurs sans avoir de certitude sur le niveau.

De plus, plusieurs clubs comme Galatasaray ou d’autres clubs anglais et italiens se seraient immiscés dans le dossier. De quoi faire douter l’OM qui n’aurait pas les moyens de suivre en cas de surenchère sur le salaire. Medina est donc devenu la cible privilégiée, aux côtes d’Aguerd, alors que le transfert semble beaucoup plus abordable pour les olympiens. Rien n’est encore fait cependant et il faudra suivre l’avancée de ces dossiers dans les jours à venir.