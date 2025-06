Mercato OM : C’est fait pour la première recrue marseillaise selon Fabrizio Romano !

L’Olympique de Marseille tient surement sa première recrue estivale. Selon les informations de RMC Sport, mais aussi Fabrizio Romano Angel Gomes va s’engager pour 3 ans avec l’OM !

Selon le journaliste Fabrizio Romano : “Les démarches formelles du transfert d’Angel Gomes à l’Olympique de Marseille devraient être résolues dans les prochains jours. Des tests médicaux suivront avant la signature du contrat de trois ans.”

🚨🔵⚪️ Formal steps of Angel Gomes’ move to Olympique Marseille are set to be resolved in the upcoming days.

Medical tests will follow ahead of three year deal to be signed. pic.twitter.com/kfllupK1p1

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2025