Mercato OM : déjà un choix fort pour le poste de gardien ?

À l’approche du mercato estival, le poste de gardien pourrait devenir l’un des dossiers majeurs de l’Olympique de Marseille. Alors que l’avenir de Gerónimo Rulli reste incertain, la piste menant à une promotion de Jeffrey de Lange prend de plus en plus de consistance en interne.

Selon les informations de La Provence, les dirigeants marseillais réfléchissent sérieusement à la hiérarchie des gardiens pour la saison prochaine. Arrivé l’été dernier à l’OM, Geronimo Rulli pourrait quitter le club lors du prochain mercato si une offre jugée satisfaisante venait à arriver. Dans cette optique, le profil de Jeffrey De Lange gagne du terrain au sein de la direction sportive olympienne.

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Benatia et Balzaretti ont sondé De Lange

Toujours d’après La Provence, Medhi Benatia et Federico Balzaretti ont récemment échangé avec Jeffrey De Lange autour d’une possible prolongation de contrat. Un signal fort envoyé au gardien néerlandais, considéré comme une option crédible pour devenir le futur numéro un de l’Olympique de Marseille.

L’aspect financier entre également en ligne de compte dans ce dossier. Le salaire de De Lange est actuellement nettement inférieur à celui de Rulli, un élément non négligeable pour un club attentif à sa masse salariale dans la perspective du prochain exercice.

Une concurrence déjà active autour du gardien néerlandais

Le dossier reste néanmoins ouvert. Plusieurs clubs ont déjà entamé des discussions concrètes avec l’entourage de Jeffrey De Lange, avec l’idée de lui offrir une place de titulaire. Une situation qui pourrait accélérer la prise de décision de l’OM dans ce dossier stratégique.

Recruté comme doublure, le portier néerlandais a progressivement gagné en crédibilité en interne grâce à son comportement et à son potentiel. Dans un contexte où l’Olympique de Marseille prépare activement son prochain mercato, le choix du futur gardien numéro un pourrait rapidement devenir un enjeu central des prochaines semaines.