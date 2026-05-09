Mercato OM : Grosse concurrence pour cette pépite au poste de défenseur central !

Le mercato estival s’annonce déjà animé autour de l’un des jeunes défenseurs les plus suivis d’Europe. Selon les informations du journaliste spécialisé Nicolò Schira, l’Olympique de Marseille et le PSG surveillent de près Karim Coulibaly, défenseur central du Werder Brême. Un dossier particulièrement concurrentiel puisque plusieurs cadors européens seraient également positionnés.

Karim Coulibaly, un profil qui séduit toute l’Europe

Several important european clubs (Chelsea, Newcastle, RealMadrid, OlympiqueMarseille, Napoli, PSG, ManchesterUnited and Juventus) are monitoring #WerderBremen’s young centre-back Karim #Coulibaly (born in 2007). #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 8, 2026



À seulement 18 ans, Karim Coulibaly s’impose déjà comme l’un des grands espoirs du football allemand. Formé au Hamburger SV avant de rejoindre le Werder Brême en 2024, le défenseur central gaucher a rapidement gagné du temps de jeu en Bundesliga grâce à son profil moderne et polyvalent.

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Du haut de ses 1,91 m, le jeune joueur peut évoluer en défense centrale mais aussi devant la défense comme milieu défensif. Cette saison, il a déjà disputé 26 rencontres de Bundesliga avec des statistiques défensives remarquées, notamment 173 tacles réussis et 43 duels aériens remportés.

Le 30 août 2025, Karim Coulibaly a également marqué l’histoire du Werder Brême en devenant le plus jeune buteur du club en Bundesliga après son but inscrit contre le Bayer Leverkusen. International allemand chez les jeunes et récemment appelé avec les Espoirs allemands, il possède aussi la nationalité ivoirienne.

Estimé à 22 millions d’euros par Transfermarkt, le défenseur voit sa cote grimper rapidement sur le marché des transferts.

Le mercato OM attentif à ce dossier très convoité

Selon Nicolò Schira, plusieurs grandes écuries européennes suivent désormais la situation du défenseur : Chelsea, Manchester United, Newcastle, le Real Madrid, Naples ou encore la Juventus seraient présents sur le dossier.

Dans ce contexte, l’intérêt de l’Olympique de Marseille confirme la volonté du club marseillais de renforcer son secteur défensif avec des profils jeunes à fort potentiel. Depuis plusieurs mercatos, l’OM multiplie les pistes autour de joueurs capables de prendre de la valeur sportive et financière.

Du côté du PSG, le profil de Karim Coulibaly correspond également aux critères recherchés par le club parisien, notamment pour apporter davantage de profondeur dans l’axe gauche de la défense. Le jeune Allemand pourrait notamment représenter une solution de rotation derrière Willian Pacho, l’un des joueurs les plus utilisés cette saison par Luis Enrique.

Sous contrat avec le Werder Brême jusqu’en juin 2029, Karim Coulibaly reste néanmoins solidement protégé par son club. Alors que le club allemand lutte pour son maintien, aucune vente à bas prix ne semble envisageable. Avec la multiplication des prétendants européens, le dossier pourrait rapidement prendre une nouvelle dimension lors du prochain mercato estival.