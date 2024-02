Mercato OM : Départ dans les prochaines heures pour Gueye ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Alors que Pablo Longoria s’est exprimé sur la situation de Pape Gueye dont le contrat se termine dans 6 mois, le milieu de terrain aurait une possibilité de quitter Marseille cette semaine…

En effet selon le média mercato italien TuttoMercatWeb, « Le milieu de terrain franco-sénégalais Pape Gueye pourrait s’envoler pour la Turquie cette semaine. Son contrat avec l’Olympique de Marseille expirant et pratiquement jamais utilisé en première partie de saison, Gueye est en négociations avec Fenerbahce et a d’excellentes chances de s’envoler pour Istanbul dans les prochaines heures. En Turquie, le marché des transferts hivernal est toujours ouvert et le sera jusqu’au 9 février. »

La liste des principaux championnats où le marché des transferts est encore ouvert

Autriche : fermeture le 6 février.

Australie : fermeture le 7 février.

Turquie : fermeture le 9 février.

Roumanie : fermeture le 12 février.

Hongrie : fermeture le 14 février.

Croatie : fermeture le 15 février.

Suisse : fermeture le 15 février.

Serbie : fermeture le 16 février.

Argentine : fermeture le 18 février.

Emirats Arabes Unis : fermeture le 21 février.

Pologne : fermeture le 22 février.

Russie : fermeture le 22 février.

Chine : fermeture le 28 février.

Brésil : fermeture le 7 mars.

Ukraine : fermeture le 12 mars.

Japon : fermeture le 27 mars.

Suède : fermeture le 28 mars.

Norvège : fermeture le 3 avril.

USA : fermeture le 23 avril.

En conférence de presse ce mercredi, le président olympien a refroidi la piste chaude pour Gueye, celle le menant à Fenerbahçe : « Il y a des marchés ouverts encore. On n’a rien reçu pour Pape Gueye, même pas en Turquie ».

#Longoria sur le Mercato : « Il y a des marchés ouverts encore. On n’a rien reçu pour Pape Gueye, même pas en Turquie » #ConfOM #OM pic.twitter.com/OmBGyOPCRg — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 7, 2024

Gueye a refusé une offre de prolongation et n’a pas répondu à la deuxième

Pour rappel, le milieu de terrain sénégalais n’avait pas donné de réponse aux 2 offres de prolongation du bord olympien. La deuxième offre s’élevait à 200 000 euros par mois ainsi que des primes pouvant aller au-delà du million.

Déçu du comportement de son joueur, Longoria avait clairement exprimé fin janvier que Pape Gueye était désormais sur le marché et qu’il pourrait même être exclu de l’effectif s’il venait à rester à Marseille sans prolonger :

« L’intérêt du club est plus important que l’intérêt du joueur. La non réponse ne respecte pas le club. On veut trouver une porte de sortie avant jeudi. C’est une position claire. C’est une question de respect du club ». « On a soutenu le joueur, on a payé les frais d’avocat et une indemnité à Watford, on lui a permis de s’entraîner. On veut des joueurs qui sont dans le projet, qui sont pleinement engagés. Je tiens à répéter : un de nos problèmes en ce moment est l’engagement ».

#Longoria : « Pape #Gueye c’est différent, on a proposé deux offres de prolongation. Il avait un gros niveau d’engagement à l’entrainement mais je dois défendre l’intérêt du club. La non réponse, ce n’est pas respecter le club. On souhaite trouver une porte de sortie pour lui… pic.twitter.com/zlnaxJqhyT — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 29, 2024

Luis Henrique devrait quant à lui rester au club jusqu’à la fin de saison. Une offre de prolongation devrait même lui être transmise dans les prochains jours comme l’a expliqué le président devant les journalistes.