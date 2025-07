Mercato OM : Départ, un transfert officialisé !

Prêté depuis janvier à Toluca, Pau Lopez n’est plus un joueur de l’Olympique de Marseille. Le club mexicain a levé l’option d’achat du gardien espagnol, comme officialisé ce samedi 19 juillet. Le transfert s’élève à 4,8 millions d’euros, une somme que l’OM devrait toucher dans les prochains jours. Cette transaction met un terme à trois saisons du portier de 30 ans sous le maillot olympien.

Arrivé en 2021 en provenance de l’AS Rome, Pau Lopez s’était imposé comme le numéro un dans les cages marseillaises avant de perdre sa place au cours de la saison 2023-2024, notamment lié à des performances inconstantes. Son prêt au Deportivo Toluca FC, en Liga MX, lors de la seconde partie de saison lui avait permis de retrouver du temps de jeu. Le club mexicain, actuellement leader du championnat d’ouverture, a été convaincu au point de lever l’option d’achat.



Mais ce transfert ne devrait être qu’un mouvement intermédiaire. Selon plusieurs sources concordantes en Espagne et au Mexique, Pau Lopez devrait rapidement quitter Toluca pour faire son retour en Liga, où le Betis Séville est prêt à l’accueillir. Le club andalou, qui cherche un gardien expérimenté pour renforcer son effectif, aurait déjà entamé des discussions avec Toluca. Aucun accord officiel n’a encore été annoncé, mais le deal pourrait se conclure rapidement.



Pour l’OM, cette opération représente près de 5 M€ de recettes (4.8M€), un apport non négligeable dans le cadre du mercato estival et du travail de reconstruction mené par Roberto De Zerbi. Rulli et De Lange seront les deux gardiens de l’OM cette saison, qui doit trouver un porter de sortie pour son autre portier espagnol, Ruben Blanco !

Pau Lopez quitte donc Marseille après 117 matchs sous le maillot olympien, sans trophée mais avec une régularité appréciée durant ses deux premières saisons. Le chapitre marseillais se referme, mais le rebond pourrait se faire en Andalousie.