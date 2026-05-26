Mercato OM : Des contacts entre Greenwood et ce club qualifié pour la Ligue des Champions ?

Selon les informations publiées par la Gazzetta dello Sport, la Roma avance sur le dossier de Mason Greenwood et aurait déjà obtenu un accord oral avec l’attaquant de l’Olympique de Marseille. Le club italien, qualifié pour la prochaine Ligue des champions, prépare un mercato ambitieux sous l’impulsion de Gian Piero Gasperini.

Le dossier Mason Greenwood prend une nouvelle dimension en Italie. D’après la Gazzetta dello Sport, la Roma considère l’attaquant de l’OM comme l’une de ses priorités offensives pour le prochain mercato estival. Le quotidien sportif italien affirme même qu’un accord oral existerait déjà entre le joueur anglais et le club romain, dans l’attente d’éventuelles discussions officielles avec Marseille.

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La Roma mise sur la Ligue des champions pour convaincre

Fraîchement qualifiée pour la prochaine Ligue des champions après sa troisième place en Serie A, la Roma entend profiter de cette nouvelle exposition européenne pour renforcer son effectif. Après la victoire contre Vérone, Gian Piero Gasperini a lui-même insisté sur l’impact direct de cette qualification sur le mercato romain.

« La Ligue des Champions change la donne sur le marché des transferts », a déclaré l’entraîneur italien. « Le fair-play financier aurait pu peser sur le prochain mercato, mais la Ligue des Champions change la donne et nous permet d’améliorer l’équipe, tant financièrement qu’en termes de visibilité. »

Toujours selon la presse italienne, les propriétaires américains Dan et Ryan Friedkin seraient prêts à investir plus de 100 millions d’euros dès cet été afin de renforcer l’effectif. Dans ce contexte, Mason Greenwood apparaît comme l’une des têtes d’affiche ciblées par le futur projet romain.

L’OM valorise Greenwood à 50 millions d’euros

Sous contrat avec l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood sort d’une saison remarquée en Ligue 1. La Gazzetta dello Sport indique que le club marseillais valoriserait son attaquant à hauteur de 50 millions d’euros. Un montant conséquent qui pourrait toutefois ne pas refroidir la Roma, portée par ses nouvelles ressources européennes.

Le média italien précise également que les bonnes relations entre les dirigeants marseillais et romains, notamment après le transfert de Robinio Vaz lors du mercato hivernal, pourraient faciliter les discussions entre les deux clubs.

Parallèlement, la Roma travaille aussi sur d’autres profils offensifs comme Antonio Nusa, ailier de Leipzig suivi de longue date par Gian Piero Gasperini, ainsi que Crysencio Summerville, dont la situation pourrait évoluer après la relégation confirmée de West Ham.

En interne, la direction sportive romaine pourrait également évoluer rapidement. La presse italienne annonce que Tony D’Amico se rapproche de plus en plus du poste de directeur sportif, avec Sean Sogliano également cité parmi les candidats.