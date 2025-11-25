Mercato OM : Des négociations à venir pour ce dossier évalué à 22M€ !

Selon les informations de Sky Sports, l’Olympique de Marseille souhaite entamer rapidement des négociations avec Brighton pour un transfert définitif de Matt O’Riley, actuellement prêté sans option d’achat. Le milieu international danois réalise une première partie de saison de haut niveau en Ligue 1, ce qui pousse le club phocéen à agir dès le mois de janvier.

Le prêt conclu l’été dernier ne comporte ni option d’achat ni obligation de rachat, une situation qui place l’OM en position délicate alors que plusieurs clubs majeurs des cinq grands championnats européens s’intéressent désormais au joueur. Conscient du risque de voir la concurrence s’activer en vue du mercato estival, Marseille veut prendre les devants et travailler à une acquisition anticipée.

Exclusive: #Marseille want talks with #Brighton over a permanent deal for Matt O’Riley in January. French club aware of growing interest from other top European clubs and keen to get ahead of competition. More on @SkySportNews and online; https://t.co/OzHTtF6IG5 #bhafc pic.twitter.com/r22G6qjMNv — Lyall Thomas (@SkySportsLyall) November 24, 2025

L’OM prêt à ouvrir des discussions formelles avec Brighton

La direction marseillaise souhaiterait ainsi accélérer les discussions avec Brighton dès le début du mercato hivernal, dans l’objectif de sécuriser l’avenir du milieu de terrain et d’éviter une surenchère l’été prochain. Une initiative motivée par des performances solides de Matt O’Riley surtout lors du mois de septembre. Depuis il est plus irrégulier et il n’est pas toujours titulaire.

A lire : OM : Les probables titulaires face à Newcastle !

Cependant, sous les ordres de Roberto De Zerbi, le Danois s’est imposé comme un élément important du système marseillais. L’entraîneur italien le considère comme un joueur doté d’une technique de très haut niveau, d’une grande capacité de travail et d’une polyvalence rare. O’Riley a évolué avec réussite dans un double pivot aux côtés de Pierre-Emile Højbjerg, mais aussi dans un rôle de numéro 8, voire ponctuellement en numéro 10.

Ses performances en Ligue des champions ont particulièrement marqué les esprits, notamment contre l’Ajax et le Real Madrid, mais aussi face au PSG en Ligue 1 ou contre Metz, rencontre lors de laquelle il a été élu homme du match. Son activité remarquable est également soulignée : il a parcouru plus de distance que tous ses coéquipiers contre le Real Madrid (11,9 km) puis contre le PSG (11,3 km).

Avec un tel impact sportif et un intérêt croissant des grands clubs européens, l’OM sait que le dossier doit être traité en priorité. Le club veut désormais transformer le prêt réussi de Matt O’Riley en un transfert définitif dès janvier pour sécuriser un cadre majeur de son projet. Reste à savoir combien va demander Brighton qui avait déboursé plus de 29M€ pour le faire venir du Celtic en août 2024.