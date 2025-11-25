OM : Les probables titulaires face à Newcastle !

Gros à venir ce soir au stade Vélodrome ! L’OM a fait le plein de confiance à Nice en ouverture de la 13e journée de Ligue 1 et une éclatante victoire 1-5. Place à la Ligue des Champions et la reception de Newcastle. Quel onze va proposer Roberto De Zerbi pour ce match au Vélodrome ?

Ce match face à Newcastle compte pour la 5e journée de Ligue des Champions. L’OM devra faire sans ces blessés de longue date Traoré, Medina et Gouiri. Aguerd (pubalgie) et Murillo (cuisse) devraient être forfaits aussi pour cette rencontre. De Zerbi fera le point en conférence de presse ce lundi à 12h. Par contre, Kondogbia, Weah et Nadir tout comme Balerdi étaient déjà présent vendredi, Hojbjerg sera de retour dans le groupe…

Retour d’Hojbjerg dans le onze

🗣️On a les capacités de les mettre en difficultés#DeZerbi : “Newcastle est une équipe physique mais qui sait bien jouer. Elle est rapide dans les couloirs et en attaque. Pour être en haut du classement en Premier League, il faut des joueurs techniques et physiques. De notre… pic.twitter.com/H3OxrPRtOY — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 24, 2025

De Zerbi va devoir faire avec un effectif encore réduit même si Hojbjerg va réintégrer le groupe. Pavard pourrait composer la défense centrale accompagné par Balerdi et CJ Egan-Riley si le coach italien opte pour une défense à 3. Pour les côté Weah et Emerson sont attendus. Au milieu, Hojbjerg devrait être associé à Kondogbia. En attaque, Greenwood et Paixao pourraient être accompagnés par Aubameyang. Reste à savoir dans quel systeme de jeu va évoluer l’équipe, défense à 3 ou à 4 ?

Le onze probable de l’OM en 3-4-3

Rulli

Pavard, Balerdi, Egan-Riley

Weah, Kondogbia, Hojbjerg, Emerson

Greenwood, Aubameyang, Paixao