Mercato OM : Des nouveaux noms débarquent dans le dossier Laporte !

L’OM va sûrement se diriger vers une nouvelle piste alors que le dossier menant à Laporte se complique de plus en plus. Et cette fois-ci, ce sont les noms de quatre nouveaux concurrents qui viennent s’ajouter aux nombreuses complications menant à cette piste.

L’OM a fait de la recherche d’un défenseur centrale titulaire sa priorité en ce début de mercato. Alors que le club cherche toujours à s’offrir les services d’un autre joueur qui pourrait venir épauler Léo Balerdi dans le secteur défensif, le club a amorcé plusieurs pistes en interne. Une des plus anciennes à l’heure actuelle est la piste menant au défenseur centrale Aymeric Laporte, international espagnol parti du côté d’Al Nassr cette année.

Cependant, depuis plusieurs semaines, la piste semble s’être refroidie grandement, suite à plusieurs complications dans le dossier. En effet, l’OM pensait un temps récupérer le joueur gratuitement, alors que son club semblait décider à résilier son contrat. Cependant, un revirement de situation a fait que le club saoudien ne souhaiterait désormais plus résilier le contrat du joueur, mais essayer de le vendre.

Laporte, 4 gros clubs en plus sur le coup !

Al Nassr souhaiterait en effet récupérer une partie des 27 millions d’euros investis sur le défenseur. Et désormais, ce sont quatre gros noms qui se seraient positionnés sur le dossier, afin de tenter d’attirer le défenseur. D’après le média AS, en plus de l’Athletic Bilbao, ancien club de Laporte, c’est désormais Arsenal, l’Inter, Aston Villa et Naples qui observerait de près la situation. De quoi venir atténuer l’envie de l’OM d’attirer l’Espagnol.

Le joueur de 31 ans dispose encore d’une belle cote sur le marché européen et devrait donc avoir le choix pour son retour sur le Vieux continent. Une situation qui ne fait pas les affaires de l’OM, alors qu’en plus du prix demandé par le club saoudien, le salaire requis par le joueur pourrait constituer également un frein. Un dossier à oublier pour les olympiens ?