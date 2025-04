Mercato OM : Des nouvelles sur l’intérêt de l’AC MILAN pour DE ZERBI

Ces dernières semaines, l’intérêt de l’AC Milan pour Roberto De Zerbi a fait l’actualité. D’après les informations de la Gazzetta, le club italien a coché un autre nom.

Roberto De Zerbi n’est plus la priorité de l’AC Milan? D’après les informations de la Gazzetta, le club lombard aurait coché le nom de Massimiliano Allegri. La possibilité de voir De Zerbi retourner en Serie A semble donc s’éloigner. Une bonne nouvelle pour l’OM?

❗️L’AC Milan aurait fait de Massimiliano Allegri sa priorité pour occuper le banc la saison prochaine. La piste menant à Roberto De Zerbi, elle, semble désormais s’éloigner. [🥈@Gazzetta_it] pic.twitter.com/XRTwC91NQJ — Massilia Zone (@MassiliaZone) April 15, 2025

À quatre journées de la fin du championnat, la course à la Ligue des champions s’intensifie. Si le PSG a déjà validé son titre de champion de France, plusieurs clubs se battent encore pour les deux places restantes sur le podium. Ce dimanche soir, dans l’émission After Foot sur RMC Sport, Damien Perquis, ancien défenseur international, a livré une analyse franche et tranchée.

« Sur la dynamique, l’OM est derrière »

L’ancien joueur ne s’est pas montré tendre avec l’Olympique de Marseille, un club qu’il estime en perte de vitesse autant sur le plan sportif que mental.

« Sur la dynamique de résultats, l’Olympique de Marseille est derrière. Il faut savoir aussi si l’entraîneur a encore son groupe avec lui ou pas. Et sur ce point-là, je pense que De Zerbi ne l’a pas, contrairement à Lyon et Lille. »

Une remarque lourde de sens alors que les Marseillais peinent à enchaîner les bons résultats, en particulier à l’extérieur.

Un calendrier favorable, mais une défense « catastrophique »

Et pourtant, selon Perquis, l’OM a un boulevard vers la deuxième place : « Vu le calendrier de l’OM, ça devrait couler tout seul pour aller chercher la 2e place. Mais ils sont tellement catastrophiques défensivement. »

L’ex-défenseur regrette le manque de réactivité sur le marché des transferts :

« Tu ne peux pas prétendre disputer la Ligue des champions et défendre comme tu défends depuis énormément de temps. Tu n’as pas recruté au mercato hivernal à ce poste-là, à part un joueur qui est toujours blessé. »

Côté attaque, ce n’est pas plus brillant selon lui : « Devant, tu n’arrives plus à marquer. »

Monaco et l’OL en embuscade

Face à une équipe marseillaise en plein doute, Damien Perquis estime que d’autres formations ont plus d’arguments pour accrocher la place de dauphin du PSG :

« Selon moi, Monaco et l’OL sont peut-être plus armés pour finir deuxièmes. »

Deux clubs qui, malgré un début de saison irrégulier, ont su retrouver un équilibre dans leur jeu et une dynamique positive ces dernières semaines.