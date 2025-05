Mercato OM : Destination surprise pour Greenwood ?

L’attaquant Mason Greenwood envisagerait un retour en Premier League, selon une information du Sun. L’ancien joueur de Manchester United, aujourd’hui sous contrat avec l’Olympique de Marseille, souhaite tourner la page après l’affaire de violence conjugale qui avait précipité son départ d’Angleterre.

Greenwood, âgé de 23 ans, n’a plus joué en Premier League depuis janvier 2022. Il a quitté Manchester United à l’été 2023 après 17 années passées au club, dont il était issu du centre de formation. Le transfert vers Marseille s’est conclu pour un montant estimé à 30M€. Ce départ avait été précédée d’une procédure judiciaire pour agression et comportement coercitif. Ces charges avaient été abandonnées par le Crown Prosecution Service, en raison du « retrait de témoins clés et à la révélation de nouveaux éléments ».

A lire : OM : Daniel Riolo souligne le gros match de 3 marseillais !

Une saison mitigée à Marseille

Mason Greenwood ‘is desperate to return to the Premier League’ – after playing abroad for two years following acrimonious Man United departure… and believes people have ‘moved on’ after domestic violence saga https://t.co/N9p9CYKiNi — Mail Sport (@MailSport) May 5, 2025

Sous les ordres de Roberto De Zerbi, Greenwood réalise une saison globalement positive en Ligue 1 avec 19 buts toutes compétitions confondues. Toutefois, l’ancien international anglais a aussi connu des tensions avec son entraîneur. Il a été écarté temporairement du groupe marseillais pour manque de travail, signe d’un engagement jugé insuffisant par le technicien italien.

Malgré cela, selon le Sun Greenwood aurait prévenu plusieurs clubs anglais de son intérêt pour un retour au pays. Une source proche du joueur affirme qu’il « a désespérément envie de revenir en Premier League » et pense que le public britannique est « passé à autre chose » concernant l’affaire qui a terni son image.

L’envie d’un nouveau départ

Le média britannique cite également des raisons personnelles. Greenwood et sa compagne Harriet Robson, mère de leurs deux filles, auraient « aimé l’anonymat qui accompagnait le fait d’être à l’étranger » lorsqu’ils vivaient à Madrid, où le joueur était en prêt. « Il aimait le fait qu’il pouvait simplement jouer au football et que sa vie en dehors du terrain ne faisait pas l’objet d’une attention aussi intense », indique la même source.

Mais après près de deux années passées hors du Royaume-Uni, Greenwood, décrit comme « introverti », serait nostalgique de son entourage. Il souhaiterait se rapprocher de sa famille et de ses amis. Reste à savoir si des clubs de Premier League seront prêts à miser sur lui, compte tenu de son passé judiciaire et de son image encore sensible. Greenwood, lui, semble déterminé à relancer sa carrière en Angleterre…